真愛！嫁給愛滋男還被傳染 女子無怨無悔

珍莉與傑克都有愛滋，但三個孩子都是健康寶寶（翻攝臉書）

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美國德州一位28歲的女子珍莉（Janeli）在與男友傑克（Jake）交往時，就知道對方是個愛滋病患者，但她卻不顧眾人反對，仍然決定在2010年嫁給對方，即便最後因此被感染仍無怨無悔，並且利用積極的態度來面對，最後更生下了3名健康的寶寶，讓不少網友都大為感動。

綜合外媒報導，珍莉與男友2007年在大學認識，在1年後兩人展開交往，而在交往過程中傑克也誠實的告訴珍莉自己是一個愛滋病患者，「當時傑克哭著跟我說，他快要死了，而我立刻就告訴他『你不會死，你只是得了愛滋』」，珍莉表示，她事後也對自己的反應感到很驚訝，而她的家人也曾經勸她與傑克分手，但她實在是太愛傑克了，所以她完全不在乎對方的過去。

兩人完婚之後，雖然兩人行房時都會做好保護措施，但珍莉還是意外被感染，當時傑克也相當自責。珍莉坦言，雖然那段時間非常煎熬，但她轉念一想，發現自己需要認清事實，因此兩人一起接受治療，並且在兩年後懷孕。

醫師指出，接受過治療的愛滋帶源者所生出的小孩會有25%的機率會被感染愛滋，但有治療的可能性低於2%，因此夫妻倆決定將寶寶生下來，而隨後珍莉也陸續生下了另外2名孩子，3個寶寶都是沒有受到感染的健康寶寶，讓她與傑克都相當欣慰。

珍莉事後也將自已與丈夫的故事公開在網路上，呼籲大家若是不幸得病，也不應該絕望，因為愛滋病患者也能夠健康的活下去，並且擁有精彩人生。

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