2018年02月19日 06:50 綜合整理

今天是過年之大年初四，國曆二月十九日、農曆一月(甲寅月)四日(壬午日)

《農民曆小幫手》大年初四 2018國曆二月十九日

宜：祭祀、祈福、修造、入學、納畜、上樑、造葬、納采、動土、交易、納財、造倉、起灶、齋醮、裁衣、開光、安葬、解除、開倉、破土、修墓。

忌：起造、訴訟、安床、嫁娶(牛)、安葬(牛)、探病。

【節日由來】

農曆正月初四，又稱為羊日。是漢族民間迎神的日子。在老皇曆中佔羊，故常說的「三羊（陽）開泰」乃是吉祥的象徵，也是恭迎灶神回民間的日子。大年初四這一天全家在一起吃折羅，所謂折羅，就是把幾天剩下的飯菜合在一起的大雜燴，打掃年貨。清掃室內，把垃圾收集堆到一處，這也是漢族民俗中說的「扔窮」。在北方有些農村風俗是大年初四，綁火神，用玉米梗或麥梗幫在棍子上，點燃後從自己家送到河裡去，代表一年家裡無火災。在福建的莆仙地區的人們的風俗是重新圍爐過大年，這是在大陸唯一、獨特的地方風俗，反映了漢族勞動人民普遍希望辭舊迎新，送走舊日貧窮困苦，迎接新一年的美好生活的傳統心理。

【習俗】

一、恭迎灶神(接神)：大年初四是諸神返回人間的日子，俗稱「接神日」。去年臘月廿四日升天奏報放年假的諸神，都在初四這天下凡回轉人間執行新一年的任務，因此要準備牲禮、四果、金紙、甲馬迎接諸神下降；甲馬即印有馬形的金紙，接神必定在下午。由於要準備接神的供品、飯菜特別豐盛，所以才說「初四頓頓飽」。

傳說第一個回到人間的神明是灶神，而灶神會帶著財神一起回到人間，所以接著迎接的神明則為財神，而聽說接到灶神之後，要打開一下瓦斯爐的爐火，讓灶神歸位，以繼續接管職責。

二、接五路，本指接五路行神，後來演變成接五路財神。早期商家春節休假後，一般都在初四晚上接請五路財神，初五開市，以圖吉利。

三、北方有些農村風俗，綁火神，用玉米梗或麥梗幫在棍子上，點燃後從自己家送到河裡去，代表一年家裡無火災。

【禁忌】

一、忌出遠門：這一天是民間習俗接神日，迎接眾神明、灶王爺與家神回來守護家人，灶王爺會點名，所以不宜外出。

二、一定要將過年期間所製造的垃圾清掃乾淨，謂之「送窮」，否則會帶來窮困。

三、忌宿娘家：正月裡新媳婦忌在娘家過夜。回娘家時，晚上必須趕回夫家，直到二月二日（土地神誕辰）後方可解禁。

《24節氣之雨水》

《24節氣之雨水》

【節氣與民俗】：國曆2月19或20日、太陽過黃經330度時，二十四節氣的『雨水』。立春之後東風解凍、雪水溶化、此時農民開始耕種、最期盼有雨水之時。春回大地、春雨綿綿、春風好像是溫暖的手、拂去寒冬的蕭條也帶來了綿綿春雨。

【諺語】：雨水連綿是豐年，農夫不用力耕田：雨水日下雨，預兆年成豐收。

【氣候特徵】：一年降雨的開始，雨量開始增多，早晚溫差仍大。

【健康提醒】：溫差仍大，注意衣著不可驟減，避免發生「倒春寒」情形，可以多食用疏肝理氣、健脾益氣的食材，例如：芹菜、苦瓜、番茄等。