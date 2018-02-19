內灣卡丁車火燒車！21歲男燒成火球 目擊者還原現場

新竹縣橫山鄉內灣金哪吒賽車場發生火燒車意外。（圖/爆料公社）

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昨(18)日大年初三天氣晴朗，許多民眾趁機出遊走春，不管走到哪都是人潮，不過下午3時新竹內灣老街卻傳出男子開卡丁車時發生火燒車意外，整個人當場燒成火球，急忙跑到對面戲水區降溫，全身70%燒燙傷，目前尚未脫離險境，對此有目擊網友爆料：「他本來不會燒那麼嚴重的！」

18日下午發生火燒車意外，一名21歲彭姓男子前往新竹橫山鄉內灣金哪吒賽車場玩卡丁車，途中起火燃燒，造成70%燒燙傷，目前在新竹台大插管治療中。起火原因，警方正在調查中。

21歲彭姓男子在火燒車後急忙跑到對面戲水區降溫，並趕緊送醫急救，目前尚未脫離險境。(翻攝自爆料公社) 21歲彭姓男子在火燒車後急忙跑到對面戲水區降溫，並趕緊送醫急救，目前尚未脫離險境。(翻攝自爆料公社)

有目擊網友當下嚇得在臉書《爆料公社》指出「玩到火燒車...人變成火球了...跑到對面戲水區降溫來不及拍...在內灣老街。」並形容「看到的時候衣服被燒爛了，感覺是引擎油蓋鬆脫，汽油溢出濺到衣服」。

另外一名網友指出，「今天內灣的火燒車時，我是離那台車最近的那台車！火燒車當下有看到『油箱蓋掉到我旁邊』！！！可能是加油時油箱蓋沒蓋緊，所以導致火燒車...」。

還有網友說：「他本來不會燒那麼嚴重的！起火的時候他有要起來，但是被安全帶卡住，我們在旁邊沒水沒辦法幫忙。後來他們工作人員幫忙拿掉安全帶，火還在身上燒，有人脫掉上衣幫忙滅火，熄掉後有民眾叫他快跳進去旁邊泳池。」、「當時有人拿滅火器，但是不是噴著火那個人...是來噴車子的！看到時真的一堆人尖叫要找水，旁邊有賣水的攤商，但是也沒看到他們提供冰的礦泉水來幫忙」。

目擊網友拍下民眾熱心幫忙扶男子至泳池泡水畫面。(翻攝自爆料公社) 目擊網友拍下民眾熱心幫忙扶男子至泳池泡水畫面。(翻攝自爆料公社)
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