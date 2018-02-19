冬奧》冰壺比賽為何要一直「刷地」？勝敗關鍵在這

2018年02月19日 11:05 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

2018平昌冬奧賽事正如火如荼進行當中，其中北方國家熱門運動之一的「冰壺」對許多人來說相當陌生，只見其中一人將冰壺擲出去後，兩三人圍在冰壺旁賣力刷地，看似毫無技術可言，但事實上，這幾名刷冰員卻是影響比賽結果的勝敗關鍵技術。

「在冰壺比賽中，運動員為什麼要拚命『刷地』？」一定有許多人曾有過疑問，實際上並不是真的在「刷地」，而是在「刷冰」。刷冰是冰壺運動中非常重要的一環，簡單來說是為了減少冰面的阻力，來增加冰壺的移動距離。

2014年挪威男玩冰壺兼秀褲，成冬奧奇觀。(摘自網路)

其原理是透過「刷冰」摩擦力使冰面溫度升高，讓冰面略為融化，此時冰面上出現一層水膜，減少摩擦阻力，加長冰壺滑行的距離，同時刷冰還能夠調整冰壺的行徑路線，使其達到繞開站位壺、撞擊對方站位壺、使己方冰壺進圓心等目的，從其可見刷冰員技術相當重要，是決定勝敗的重要關鍵。

據媒體報導，瑞典隊曾透過刷冰讓冰壺多前進8公尺，至於要如何成為厲害的刷冰員？中國男子冰壺國家隊長王濱江曾接受媒體採訪時表示，擦冰首先要有天賦，其次是靠著多年比賽積累的經驗和手感，而思想成熟和心理穩定是最重要的。

冰壺運動起源於16世紀的蘇格蘭，18世紀傳進北美使其漸漸普及，直至1980年成爲奧運運動項目之一，運動員必須將對方的「石壺」擊走，並把自己隊的「石壺」留在比賽場地的圓心中。根據世界冰壺聯盟排名，男子前3名依序為加拿大、瑞典、挪威，而女子前3名則是加拿大、瑞士和俄羅斯。