癌童沉迷手遊課金「救命錢」 騙徒心軟歸還卻遭酸民嗆爆

2018年02月19日 16:05 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

現在市面上越來越多手機遊戲，讓大朋友小朋友都容易沉迷，甚至為了道具或裝備不惜「課金」。大陸廣東省有一名10歲男童濤濤罹患白血病，為了替他治病家人四處籌錢，甚至還透過公益組織募款；豈料他卻沉迷手遊花錢儲值，甚至聽信騙徒匯款請對方幫忙「刷段位」，短時間花光將近70萬的救命錢。

綜合陸媒報導，出生在廣州一個農村家庭的濤濤，家境並不富裕，父母也只是靠打工維持家計，但去年2月初濤濤突然發高燒，拖了2個多月病情都不見好轉，直到去年5月才赴北京求醫，被診斷出罹患白血病，就是俗稱的血癌。濤濤家為了替他治病，先後花了超過50萬元人民幣(約新台幣230萬元)，這些錢都是跟親戚借，及透過公益組織獲得的捐款。

不過，濤濤的母親賴東紅到醫院替他辦手續時，意外發現帳戶內金額剩下9千元人民幣(約新台幣4萬元)，查詢後發現帳戶有多次不明轉帳記錄，每次金額都高達8千元人民幣(約新台幣3.6萬元)，深怕帳戶被盜用趕緊報警。警方調查後，得知款項是透過微信轉帳到「王者榮耀」，而帳號的主人竟然就是病床上的濤濤。

年僅10歲的濤濤沉迷在手機遊戲，他其實並不了解「轉帳」的意思，可能以為這些錢只是遊戲內的虛擬錢幣，也因此短時間內他就花光父母親幫他籌到的「救命錢」；在此期間，濤濤還遇到網路詐騙，有人願意收錢替他「刷段位」(提升遊戲等級)，他也傻傻地相信對方。

事後賴女趕緊向騰訊求助，對方聽到這種情況也迅速確認濤濤帳號消費記錄，而騰訊也同意將錢全數退回；而騙徒聽了賴女苦口婆心地說出原委，對方也心軟將錢全額歸還。

不過，儘管有部分網友十分同情濤濤的狀況，卻仍有不少人狠酸他，「10歲孩子其實很大了，什麼都懂，不知道他怎麼想的」、「別人給你捐錢是讓你打遊戲的？」、「這樣敗家救了以後也不省心」。