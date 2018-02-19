色褲＋厚底人字拖！八年級女生超瞎黑歷史 網：看畢冊會吐血

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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色褲+厚底人字拖！八年級女生超瞎黑歷史 網：看畢冊會吐血 色褲+厚底人字拖！八年級女生超瞎黑歷史 網：看畢冊會吐血(圖/ 翻攝自《Dcard》)

在求學階段同儕間往往會互相仿效，像是喜歡用的東西、飲食口味或是穿著打扮，也間接變成某個時代才會有的特殊現象。而對於八年級生來說，離子燙、玉米鬚、素色內搭褲、厚底人字拖等，一定不會感到陌生，有當代的女網友更分享多項「黑歷史」，勾起許多人的回憶，笑翻地直呼「全中」。

一名網友看到有網路插畫家畫了「八年級生國中必備單品」很有感，忍不住笑說自己是每項必備的標準屁孩，也引起許多了共鳴，還很好奇現在國中生都在用什麼文具或是怎樣打扮。

有一名女網友跳出來自爆各種「黑歷史」，提到當年國中女生髮型不外乎妹妹頭加上離子燙，還有髮根燙、玉米鬚，頭髮要越蓬鬆才有型，還會有人單獨綁一撮，搞得自己像卡通人物；國中女生很流行「糖果色系的內搭褲(窄管、鉛筆褲)」，有些人還會蒐集各種顏色，越多顏色代表越厲害。

而當年馬路上最常見到的國中妹穿著，不外乎「刺青絲襪、厚底人字拖、鬆糕鞋」，女網友趣味地表示，「厚底人字拖越高越厲害」，穿那種鞋子彷彿腿會變細，還能增高，不過現在她回頭看看以前的照片，「超想打暈自己，穿那個超難走路」。

「雖然很黑暗但還是有點懷念」，女網友回憶的各種黑歷史也勾起不少人回憶，大家紛紛熱情留言，「這些幾乎都跟風過」、「哈哈哈我都有」、「笑死完全中標」、「素色褲看到很想挖洞，超想丟掉後底夾腳拖」、「哈哈哈路過全都中」；還有網友直呼，「現在看到畢冊都超想吐血」。

文章來源：Dcard

又臭又髒？她怨過年收舊鈔紅包...

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