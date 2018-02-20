小心年假症候群！醫生：有這些症狀需治療

2018年02月20日 18:00 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

年假將結束，無論上班族、學生的心還是收不回，留戀在春節假期中，上班上課總是精神倦怠、記憶力難集中，這些恐怕就是「年假症候群」惹的禍！童綜合醫院心身科主任黃湘雄就表示，這類患者不必急於接受治療，但倘若假期後超過一星期還會出現失眠、倦怠等症狀，就要馬上尋求專業醫師協助。

根據「華人健康網」報導，不少上班族、學生一放年假，就會開始偏離原有的生活作息，完全不受約束的生活，待到年假一結束後，卻難以收心回歸崗位，因此出現了疲倦、失眠、注意力無法集中等「年假症候群」症狀。

黃湘雄醫師表示，人們放長假時，因為不需要受到工作、課業或其他約束的壓力，因此變得懶惰、放鬆，生活作息完全脫軌，引發大腦分泌荷爾蒙、褪黑激素等異常現象，「因此容易出現一些症狀如賴床，不想上班，做事無法專心、煩躁不安、容易緊張、注意力難以集中等，甚至有人出現腸胃機能障礙、食慾減退等生理方面問題。」

黃湘雄醫師指出，就算是年假，也應當維持日常的生活作息，切莫熬夜玩電玩、打牌或上網到半夜才肯睡，三餐要正常，保持飲食均衡，並保持身心愉快。普遍來講，「假期結束前先調適生活作息，調整時差，避免暴飲暴食，約3天後即可減少倦怠感和注意力不集中等現象，回復成正常上班上學的狀態」。

但黃湘雄醫師提醒，若收假後超過一星期以上，仍有精神倦怠、失眠、注意力不集中等症狀時，還有原先即患有焦慮或恐慌症者之症狀加劇時，「都必需尋求專業醫師的協助，甚至服藥治療」。