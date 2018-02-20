店員遞「空白菜單」！盲姊一摸落淚 18年來第一次點餐

2018年02月20日 09:30 鄭玉如 ／綜合報導 ／綜合報導

許多人至餐廳用餐時，店員都會迅速的遞上菜單，方便顧客點餐，但對於視障人士卻相當困擾，只能透過他人告知才能進行點餐。先前一名女網友在網路上分享姊姊的故事，一日他們全家至餐廳用餐，期間店員竟遞來一本空白的菜單，起初讓他們相當的錯愕，沒想到這竟是一本視障人士專用的點字菜單，讓他的姊姊感動不已，直呼「這是我吃過最好吃的餐廳」。

去年3月，美國女網友愛麗莎(Alyssa Herrera)在推特分享一段故事，當天她與姊姊、弟弟及祖母，至俄亥俄州一間「紅羅賓漢堡」（Red Robin）用餐，期間一名店員遞來一本空白的菜單給失明的姐姐安娜莉西亞(Annalicia)，起初大家都很困惑，她往白色紙上摸才得知這是一本標滿點字的菜單，全家人都感到相當驚訝，而安娜莉西亞也相當興奮的閱讀起來，由於她以前為了降低他人麻煩，因此都只點餐廳常見的炸雞及薯條，不過這一天，她特地為自己點了一個紅燒雞肉漢堡和薯條。

愛麗莎(Alyssa Herrera)與姊姊(圖翻攝自/BuzzFeed news)

安娜莉西亞受訪時表示，這是18年來第一次自己閱讀菜單後點餐，提到「老實說，這是我吃過最好吃的餐點，下一次還想再去光顧，仔細研究菜單內容，再點一份開胃菜」，更興奮地說「我過18歲生日時，一定還要再去光顧」，愛麗莎也說道「姊姊經常為此生氣，因為她做不了明眼人能做的事情，但是紅羅賓的點字菜單給了她希望」而這篇發文獲得35萬個讚，9.5萬次轉發，許多網友都感動不已「身為一個盲人，我感同深受，希望能有更多餐廳能效法」、「不知怎麼了，我忍不住的哭了」。