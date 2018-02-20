英婦辦粉色派對慶祝懷女嬰 沒想到竟意外生出兒子

英婦辦粉色派對慶祝懷女嬰 沒想到竟意外生出兒子(圖翻攝自臉書/Annie Lightfoot)

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／綜合報導

英國赫特福德郡（Hertfordshire）一名設計師多年前懷孕照超音波檢驗時，被醫師告知懷了一名女嬰，她非常開心女兒的出世，在女兒還沒出生前就替她取了名字，花錢買下許多粉色的嬰兒用品，還打算替女兒辦一場粉色產前派對，沒想到分娩後卻被告知生出男嬰，與她當初預期的不同，最近她將自己的故事分享出來，提到其實超音波不一定準確。

萊特福特在女兒還沒出生前就替她取了名字，花錢買下許多粉色的嬰兒用品(圖翻攝自臉書/Annie Lightfoot) 萊特福特在女兒還沒出生前就替她取了名字，花錢買下許多粉色的嬰兒用品(圖翻攝自臉書/Annie Lightfoot)

現年36歲的萊特福特（Annie Lightfoot）是一名室內設計師，最近她分享懷孕時的趣事，當時她懷孕20周，至醫院照超音波後被告知懷了女嬰，由於醫師的說詞並不是說「有可能是女嬰」，因此讓她相當肯定肚中孩子的性別，隨後她開心的為還沒出世的孩子取名為可可(Coco)， 興奮的準備多款粉色嬰兒用品，而親友得知後，也紛紛送來粉紅色的嬰兒睡籃。

而今萊特福特的兒子已經2歲了，她也非常愛兒子魯班(Reuben)(圖翻攝自臉書/Annie Lightfoot) 而今萊特福特的兒子已經2歲了，她也非常愛兒子魯班(Reuben)(圖翻攝自臉書/Annie Lightfoot)

然而，萊特福特之後至當地一間醫院分娩，產後助產護士抱著嬰兒告知「他的健康狀況很好喔！」，當下她連忙問「不是她嗎？」而對方也接著回應「不，是一個男嬰」，這個消息讓她驚訝不已，萊特福特提到，她非常希望有個女兒，所以當初聽到醫師的話後，堅信自己懷上女嬰，從沒想過超音波會誤判，而今她的兒子已經2歲了，她也非常愛兒子魯班(Reuben)，而當年買下的粉色用品也仍留著，未來希望能再生個女兒，讓這些物品派上用場。

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