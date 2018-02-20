鄉村女老師因備課本「高顏值」爆紅 網友搶著當學生

鄉村女老師因備課本「高顏值」爆紅 網友搶著當學生 (圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

從古至今，老師在大多數人的印象中，不外乎是博學多聞或侃侃而談，但在他們專業的形象背後花了多少時間準備，卻沒有人知道。大陸江西的鄉村裡有一名小學國文老師舒小珍，而她的備課本意外讓她爆紅，因為她對每堂課的精細設計，以及整齊秀麗的字跡，打動不少網友的心，紛紛讚賞並祈求也能遇到這種老師。

舒小珍的備課本意外在網路上瘋傳，許多人對於她的字跡讚嘆不已，甚至有人以為是印刷出來的。 舒小珍的備課本意外在網路上瘋傳，許多人對於她的字跡讚嘆不已，甚至有人以為是印刷出來的。(圖/ 翻攝自微博)

綜合陸媒報導，舒小珍是江西贛州市贛縣區儲潭鎮河田國小六年級的國文老師，不久前因為贛縣區教育單位的督導到學校工作，抽到舒小珍的備課本，發現她對於學生的每堂課，都有完整的規劃及設計，並針對每位學生都有詳細分析，而她秀麗端正的字跡也替備課本加了不少分。

儘管備課本讓舒小珍爆紅，但她依然認為這只是一件平常的事情，只希望能用這種方式讓她在工作上留下更多美好回憶。 儘管備課本讓舒小珍爆紅，但她依然認為這只是一件平常的事情，只希望能用這種方式讓她在工作上留下更多美好回憶。(圖/ 翻攝自微博)

河田小學康姓校長也表示，「舒老師非常優秀和認真，備課本上不僅乾淨整潔，甚至找不太到寫錯塗改的地方，充分說明了她平時對工作有多麼用心」。自己的備課本意外爆紅，舒小珍只說了，「這是一件很平常的事情，自從我工作以來都是這樣寫備課本，希望能透過這種方式為我的教學生涯留下美好回憶」。

當地網路上開始瘋傳舒小珍備課本的照片，有許多人看到她的字跡還以為是印刷體，不敢相信居然竟如此整齊、精美，也讓大家紛紛讚賞，並表示希望有多一點對學生百分百用心的老師。

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