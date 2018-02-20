2018年02月20日 06:51 綜合整理

今天是過年之大年初五，國曆二月二十日、農曆一月(甲寅月)初五日(癸未日)

《農民曆小幫手》大年初五 2018國曆二月二十日

宜：祭祀、祈福、立券、捕獵、捕捉、動土、齋醮、納采、交易、破土、修墓。

忌：成服、除服、求醫、納財、上蓋、起灶、裁衣、訴訟、行船。

【節日由來】

正月初五是正月的第5天是一個重要日子，俗話又稱之為「破五」，傳統上是新春假期結束的日子，因為正月初一至初四的諸多禁忌，在此日全破，故北方稱「破五」，南方稱為「隔開」，意味著隔開了春節假期，撤去所有的供品，新春的禁忌取消。

【習俗】

1、祭財神：祭財神不僅是南方的傳統，北方也有很多地方會在初五祭財神，民間傳說財神也稱五路神，即祭戶神、灶神、土神、門神、行神，所謂五路，意為出門五路，指東南西北中，皆可得財。

2、送窮：送窮是古代民間很有特色的歲時風俗，就是送窮鬼(窮神)，所謂「窮」，各地稱謂不一，諸如「送五窮」、「送窮土」、「送窮灰」、「趕五窮」等，民俗認為，初一至初四不倒垃圾，能夠聚財，到了初五要倒出去，叫「送窮」。

3、掃房子：臘月三十到正月初五以前，一般是不打掃的，動掃帚等於將好運氣弄掉了，所以到了破五這天，要來個正式的大掃除，將垃圾掃到一個角落，並大聲放炮竹，把一切窮氣窮鬼給趕跑。

4、吃餃子：大年初五吃餃子是民間通俗，俗稱「捏小人嘴」，據說可免除讒言之禍，另外，餃子的形狀與金錠相似，所以吃餃子也是一種慶祝財神誕辰的方式。

5、開市：春節期間大小店舖從大年初一起關門，習俗上以正月初五為財神生日，選在這天開市將招財進寶，這一年的財運都會很旺。