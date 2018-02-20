月薪26K「10年存300萬元」 3點方法掀網友熱議

月薪26K「10年存300萬元」 3點方法掀網友熱議(圖片／黃世麒攝)

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如今物價不斷飆升，但薪水卻凍漲，讓存錢變成是一件遙不可及的夢想，日前有位在超商擔任大夜班的員工分享自己的存錢法則，表示自己每個月只有26K收入，但卻用了10年存進300萬，讓不少網友直呼太神了，但也有人認為犧牲太大恐與社會脫節。

一名超商大夜班店員在論壇《mobile01》分享自己存錢法則，表示自己從高中畢業後，開始在超商打工，一做就是10年，月薪平均為26Ｋ，儘管遭到同學嘲笑，但他卻沒有因此轉換跑道，反而靠著省吃儉用讓自己成了人生勝利組，令網友們相當佩服。

26Ｋ到底要如何應付生活開銷以及存錢？他表示要有三點先決條件，身上沒有學貸或其他貸款，再加上住在家裡，在租屋費上就省下一筆，且幸運的是，大夜班還能夠靠著吃過了保存期限的食物過活，下班後又零社交，因此省下不少餐飲費和交際費，另外再靠著專長賺取外快，很快就存進了第一桶金。

他坦言，這些都是透過犧牲「生活品質」和「社交娛樂」換來的結果，回想這10年生活，他也時常羨慕別人，「有時候覺得上帝真的是公平的，當你獲得了一樣東西，同時也會讓你失去一樣東西」。

存錢祕技曝光後，讓不少網友感到相當驚訝，「這可以去報名黃金傳說了吧！」、「等於1年只花1萬2，一個月只花1000...說真的，這可能是全亞洲最會存錢的人了」、「家裡條件應該不錯」、「自己過得開心做重要，錢是自己正當賺，只要生活過得去，沒人可以質疑你的工作，任何工作都一樣，人生不需要活在別人眼光下」。

但也有網友認為犧牲太大，「便利商店不可能做一輩子，人生工作時間四十年，你還有三十年要做，好好思考未來吧」、「做這個工作沒什麼不好，只是沒鬥志...你有想過賺錢是為了滿足生活和慾望嗎？把慾望降到最低，這會讓你跟別人脫節，這是我覺得你沒朋友的原因」。

每個人想要選擇的生活不同，這樣的方法究竟好不好，答案見仁見智，不過存錢及投資理財確實是當今年輕人需要學習的課題。

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