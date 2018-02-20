為何火車站前都有一棟破爛廢墟？網友痛批：有夠醜

為何火車站前都有一棟破爛廢墟？網友痛批：有夠醜（圖/翻攝google街景）

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／綜合整理

很多人一定都有過疑惑，為何台灣許多縣市火車站前，都有著一棟看似廢棄已久、年代久遠的建築物，參雜在四周都是新建的商業大樓裡顯得格外顯眼，甚至還曾傳出火災、靈異傳聞等謠言，讓人印象不佳，為此好奇「為何不將這些大樓砍掉重練呢？」

「為什麼火車站前都有一棟破爛燒過的大樓？」一名網友在《批踢踢實業坊》發問，並附上多張Google街景照舉例，像是台北車站、彰化的喬友大廈、台中金沙百貨等等，其中好幾棟都曾發生過火災，而燒完也不進行整修，使得靈異傳言不脛而走。對於多處縣市都有相同景象，為此好奇：「為何不將這些大樓砍掉重練呢？」、「外國人走出車站的第一印象，不就超級落後？」

台中千越大樓。（圖/翻攝google街景） 台中千越大樓。（圖/翻攝google街景）

對此，網友們紛紛痛批「有夠醜！政府可不可以強行拆除啊」、「根本第三世界的建築」、「中華民國藝術啊」：但也有網友搬出都市傳說，「那是要鎮住地基主的」、「聽說沒有那些建築物扛火災，就會燒其他棟 」。

另外，有網友猜測不拆除原因，「不外乎產權複雜，釘子戶，價錢談不攏」、「大概是捨不得花錢洗外牆」、「因為火車站週邊最早開發，早期建築在消防安全上都不重視，再加上拆除費用高昂，所以通常都放在那等都更」、「車站人多車多，施工肯定塞爆」。

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