肥宅遭長跑6年女友甩 怒減50公斤秒追到辣妹

2018年02月20日 14:44 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

豐腴體態往往給人的第一印象就是懶散，但沒想到能讓長跑多年的感情畫下句點。美國有一名25歲男子柯林(Collin Fissel)原本是一個146公斤的肥宅，有大大的肚子及厚實的肩膀，他卻因為身材的關係，向交往6年的女友求婚被拒，還馬上被狠甩，讓他決定奮發圖強怒減50公斤，更遇到新的辣妹女友。

綜合外媒報導，146公斤的柯林從以前站在別人旁邊都顯得相當大隻，平時的生活方式和飲食習慣也不太好，像是喜歡吃高熱量的食物，光是早餐就能吃4份玉米卷，以及各種重口味的美食。柯林雖然在別人眼裡可能像是一個肥宅，但他有一個交往6年的女友，他還特地計畫要向她求婚，沒想到女友提前得知居然直接打槍，更在交往周年紀念日前一天提分手，讓他非常崩潰。

柯林後來在減肥期間遇到現任女友，開始跟她一起吃素。(圖/ 翻攝自臉書@Collin Fissel)

柯林被長跑6年的女友甩了之後，毅然決然要揮別現在糟糕的狀況，開始改變飲食習慣，拒絕吃高熱量食物，體重也慢慢地減少；直到他在減肥第8個月時遇到現在的女友哈利(Harry Rosenburg)，對方是一名素食主義者，他也開始嘗試吃素，竟意外讓他快速瘦身，最後竟減去50公斤。

不光是體重數字減少，柯林的體態也變得更健康，外貌更是煥然一新，連他的家人及朋友都覺得很不可思議。柯林表示，很感謝前女友的離開，讓他發現自己原本的生活方式很糟糕，現在減肥成功的他更有自信。