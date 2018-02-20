雞頭蛤蠣湯、月全蝕餅！媽媽「暗黑年菜」曝光 網友崩潰

2018年02月20日 16:04 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

農曆新年到來，家家戶戶忙著準備團圓飯，這時候就是考驗媽媽廚技的時候，一名女網友忍不住「出賣」媽媽，並表示羨慕大家都能夠曬自家豪華年菜，而自己卻只能默默吃著媽媽的「暗黑料理」。

一名女網友在《批踢踢實業坊》貼出照片，表示媽媽一直以來自我感覺良好，認為自己很會煮飯，去年煮了一道「蛤蠣雞湯」，看起來用料相當豐盛，上頭有著許多蛤蠣與雞肉。

但再仔細一看，會發現雞頭竟直挺挺地插在正中央，模樣相當嚇人，讓她忍不住稱之「死不瞑目雞料理」，「裡面除了大家看到的雞肉、蛤蜊、長年菜，還有馬鈴薯、紫地瓜、美生菜等數不清的食材，湯整個是灰色的，而且味道超詭異，我根本不知道我喝了什麼」。

「月全蝕料理」前身為月亮蝦餅。（圖/翻攝ＰＴＴ）

而今年媽媽又準備了一道「月亮蝦餅」，讓她嚇到直呼為「月全蝕料理」，「旁邊那盤臘腸我以為會是我年夜飯的救贖，畢竟那是現成的東西，應該很安全，但我媽居然覺得那個需要淋上滿滿的醬油膏，這種本來就有味道了啊媽媽...」。

由於模樣慘不忍睹，讓她備受打擊，忍不住哭喊「過年豪可怕喔！快結束吧」，而其他網友看後也紛紛笑翻「我笑的肚子好痛」、「那隻雞在一堆菜旁邊覺得怨念值爆表啊」、「想知道原po從小吃什麼長大的」、「妳媽跟我媽簡直是同一星球的人，都有超乎常人的味覺」、「求其他過年料理XD」。