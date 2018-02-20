女模擁2種膚色＋2組DNA 只因妹妹在她身體裡！

女模擁2種膚色+2組DNA 只因妹妹在她身體裡！(圖/ 翻攝自Instagram@ taylormuhl)

友善列印
／綜合報導

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一般人通常只會有一種膚色，除非是刻意去美容或曬黑，但美國一名女模泰勒(Taylor Muhl)有著特別的身體印記，她從小身體就有兩截不同的膚色，經檢查後才得知她是醫學上所謂的「嵌合體」；原來泰勒在母親懷胎時有另一名雙胞胎姊妹，但她在子宮內吸收對方，與自己融合成一體。

綜合外媒報導，來自美國加州的一名女模特兒泰勒，腹部能清楚看到兩種膚色，她從小對於自己的膚色感到自卑，直到2009年時她看到一部「嵌合體」相關的紀錄片，發現自己膚色的情況如電影中的孩子一樣，故特地去醫院檢查，才得知會有兩種膚色是因為「妹妹活在身體裡」。

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原來泰勒在胚胎時期是有另一名雙胞胎手足，她身上一邊是本身的膚色，另一邊就是姊妹的色素沉澱。除此之外，泰勒不只擁有2種膚色，她甚至有2組不同的血型、DNA及免疫系統，但也因為這樣，只要她一生病就會特別嚴重，體內2套免疫系統不只對抗病魔，還會互相攻擊。

泰勒以前不知道2種膚色原因時，經常會把色塊藏起來不讓人看到，但在知道這個特殊印記是來自於親姊妹，她開始樂於展示身軀，讓大家看到她與別人不一樣的地方。目前世界上已知的「嵌合體」僅有100例，通常在外觀上無從分辨，像泰勒這種案例，也僅有10人而已。

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