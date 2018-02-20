耍大牌！公務員想換位遭拒竟威脅空姐 鐵飯碗反而不保

耍大牌！公務員想換位遭拒竟威脅空姐 鐵飯碗反而不保(圖/ 翻攝自影片)

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／綜合報導
培瑞茲的舉動已被嬰兒的母親瑪莉莎(Marissa Rundell)拍下，分享到網路上後造成熱議。(影片/ 取自YouTube)

公務員對於一般民眾來說是夢寐以求的工作，能考上公務員可以說是相當風光的事。美國紐約一名53歲女性公務員培瑞茲(Susan Peirez)先前搭乘達美航空，因為座位旁的嬰兒哭鬧，所以向空服員塔碧莎(Tabitha)要求換位置，被拒絕後竟威脅「妳明天可能就會沒工作」；她囂張的行徑傳開後，馬上遭到停職處分。

綜合外媒報導，培瑞茲在6日時搭乘達美航空，登機後發現座位旁邊有一名哭鬧的嬰兒，便向空服員塔碧莎表示，「我不要坐在會哭的嬰兒旁邊」，更揚言自己是在政府部門工作，語帶威脅地說不讓她換位置，空姐明天就可能被開除。塔碧莎遇到這種情形非但沒替她找新位置，而是直接要求她下飛機，絲毫不受威脅影響。

培瑞茲知道自己要被趕下機，馬上改變態度急忙道歉，「我必須搭這班機，我真的感到很抱歉，謝謝妳」；儘管事情當下已結束，但培瑞茲的舉動已被嬰兒的母親瑪莉莎(Marissa Rundell)拍下，分享到網路上後造成熱議。

事情曝光後，原本任職於美國國務院藝術項目總監的培瑞茲即刻遭到停職處分，而藝術委員會公共訊息主任朗尼(Ronni Reich)說，「身為國家的員工，應該展現出最高標準的專業」；對此，相關單位已著手調查培瑞茲在飛機上的言行，而她是否能保住鐵飯碗，仍待調查結果後才能得知。

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