「垃圾龍」超噁！巷弄店家連門都進不了 網嘆：公德心已死

2018年02月20日 20:02 邱柏玟

春節期間台灣各地區垃圾停收，大多數民眾會等到年後再倒垃圾，豈料有些人卻不是這麼想，日前有一名網友在網路上PO照抱怨，看到巷弄被堆滿垃圾，像一條噁心的「五彩垃圾龍」，讓他傻眼地說「該怎麼進去」；也有人陸續分享自己看到的誇張垃圾景象，痛批「公德心已死」。

昨(19)日晚間一名來自台中的網友在臉書社團發文，直言「試問這樣我怎麼開門進去…」，原來從他附上的照片中看到，整條巷弄被丟滿垃圾，畫面盡頭能看到綠色的垃圾子車，滿出來後民眾仍繼續丟垃圾，造成噁心的亂象，讓巷弄內的居民十分困擾。

許多網友看到照片都紛紛留言痛批，「太扯了這在哪裡，很沒水準欸」、「這就是現在台灣人的水準嗎？」、「我聞到臭味了…」、「是發生什麼事情了？」；而原PO有在底下回覆表示，「除夕當天的垃圾早已清完，都是外來的亂丟的，監視器多的是，各長官推責，最苦的是清潔隊員」。

有眼尖網友推測照片地點應該是在員林市場。(圖/ 翻攝自《爆料公社》)

還有不少人詢問照片地點在哪，想要幫忙檢舉，但原PO並未對此做回應。而馬上有眼尖網友猜測是某個菜市場，「好像員林第一市場，每年過年都會上演」，但其他網友則紛紛感嘆，「這些人的公德心到哪去了！」、「公德心已死」。