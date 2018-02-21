遭恐怖追求者強壓脫褲 最狂滷味妹險被亂來

2018年02月21日 10:15 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

正妹網紅「小桃子」先前曾受邀到台中忠孝夜市一間滷味攤擔任一日店長，因為身穿激短熱褲、深V上衣，雄偉事業線呼之欲出，引發現場民眾暴動，紛紛排隊買滷味。事實上，外表亮麗的她也曾遇過恐怖追求者，在無預警的情況下險遭對方性侵，嚇得她當場大哭，事後靠尋求宗教力量祈求內心平靜，但她也坦承，這事成了她一輩子揮之不去的陰影。

因為一系列的性感修車照在網路上擁有超高人氣的小桃子，長相甜美又擁有姣好身材，被粉絲封為「爆乳修車女郎」、「最正修車妹」，先前因為爆乳露屁股蛋賣滷味，又有「最狂滷味妹」、「滷味女神」之稱，吸引不少男性愛慕，粉絲人數亦不斷攀升。

不過外表看似光鮮亮麗的小桃子，內心也有一段慘痛的陰影，她過去受訪時曾透露，感情路相當不順遂，曾有過7段感情卻依舊無疾而終，甚至差點被追求者亂來，她提到，幾年前曾因為晚歸被爸爸斥責，還甩了她一巴掌，當下她負氣離家，剛好一名林姓追求者打電話來，兩人因此相約在大稻埕散步聊天，沒想到過程中林男因為告白失敗竟獸性大發，將她撲倒在地並強脫掉她的衣褲企圖性侵。

「求你不要……不要！」小桃子嚇得放聲大哭、拼命求饒，為了反抗，不僅左手肘肌腱斷裂，就連手臂也脫臼，後來林男看到她受傷才回復理智並將她送醫，不過這也成了她一輩子揮之不去的陰影，直呼真的希望不要再遇到「恐怖情狼」了！