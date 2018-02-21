牽妹手逛街遭親戚狂酸「亂倫」他爆氣回擊 4萬人狂讚

牽妹手逛街遭親戚狂酸「亂倫」他爆氣回擊 4萬人狂讚（圖／示意圖／達志影像）

友善列印
／綜合報導

過年返鄉，免不了遇到親戚噓寒問暖，但若是遇上白目親戚可就一個頭兩個大了！一名男網友大年初五PO文透露，與妹妹相差10歲，但妹妹年幼時曾遭性騷擾，以至於內心產生陰影，時常沒有安全感，男網友為了安撫妹妹不安的情緒，出門時都會緊牽她的手，不料卻被親戚質疑「你們亂倫喔？」讓他當場氣炸。

原PO在《Dcard》發文透露，表示妹妹9歲那年被親戚小孩性騷擾，他看到後理智斷線，將對方痛揍一頓，不過也因為如此，妹妹心裡有極大的陰影和創傷，只要出門就會緊牽著原PO或是爸爸的手，才會有安全感。

不料，大年初五逛街時卻巧遇一位白目親戚，對方迎面開口就是「欸！你這麼大了怎麼牽你妹妹的手呀？你們亂倫齁？」原PO聽了相當不爽，心想「大過年開開心心逛街遇到這種講X話又數落我妹的人，真的要爆炸了！」只見對方抱著狗又牽著兒子，於是原PO爆氣回嗆「妳幹嘛跟妳家狗有肢體接觸，妳想給狗X喔？啊妳兒子牽妳，不就X他娘？」原PO事後想來仍舊怨氣難消，痛批「就是有這種白爛親戚！」

貼文曝光後引起4萬網友關注，不少人狂推「嘴的好，最好嘴到他媽認不出來」、「這波兄弟你夠給力」、「這個狂！一定爆」，也有不少人對於親戚的素質感到搖頭，直言「親戚太誇張了吧」、「那個親戚都幾歲了還講出這種話，糟糕到不行耶」、「有時侯真的懷疑親戚智商，他們到底怎麼活到這把年歲的」

文章來源：Dcard

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