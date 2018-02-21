台北人瞧不起外縣市？ 在地人無奈：千萬別說喜歡家鄉

2018年02月21日 12:00 杜炤佑

台北人就不一樣嗎？近日有網友在網路上發文，怒罵「台北人憑什麼瞧不起其他縣市的人？」引起許多網友熱議。該文章也讓另一名網友回文，開酸「我們生為台北人天生就有原罪，千萬不能在外地人面前說喜歡台北的繁華，因為會被覺得你是在瞧不起別人。」

日前「批踢踢實業坊」有一文章在網上流傳，內容為「台北人有時候都會覺得高人一等，台北什麼東西、資源都比其他地方好，好像台北carry全台灣一樣。」就有另一名網友回文說，台北人千萬不能在外地人面前說喜歡台北的繁華、交通方便，更不能說喜歡自己從小喜歡吃的食物，因為「就算你從小就出生在台北，你多習慣熟悉這裡的味道、這裡的一切，你也千萬不能說，因為通通會被覺得你是在瞧不起別人。」

原PO認為，很多外地人來台北工作、玩樂，就可以嫌台北東西難吃、捷運公車的方便性比不過騎機車、都市人冷漠、市容又醜又爛又擠，但台北人卻不能嫌棄其他縣市，否則就會被貼上歧視的標籤，「不過台北人很大方，已經很習慣接受缺點並自嘲，只是如果台北人講幾句住不習慣外地，或是講幾句外地的缺點，又要被扣高傲帽子、自以為是。」

他無奈地說，「如果你是台北人，千萬不能喜歡自己的家鄉，一定要說喜歡住自己不習慣住的地方，不然就會被說高傲，某些地區的人，總是無法接受自己家鄉的缺點，自己可以瘋狂靠北別人家鄉，別人不准不喜歡自己家鄉，不然就會覺得被瞧不起惹（了），氣噗噗一波。」

對此，其他網友也紛紛回應「超級中肯，有時候超想為自己的家鄉辯駁，可是如果說了又會被人家說我們玻璃心」、「明明炫耀台北有優越感的人是那個人本身的問題，到底關台北屁事」、「台北人淚推」、「每次看到別人罵台北，都只能笑笑」、「同學一直酸臺北的食物，到底是自信還是自卑我不懂」。