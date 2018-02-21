103歲阿嬤姊妹花 收到大肌肌猛男月曆嗨到語無倫次

「快看！是猛男耶」翻開一張張的月曆時，阿琳不斷發出讚嘆聲（圖片翻攝自FB／New G and G: Gramma and Ginga）

友善列印
／綜合報導
103歲阿嬤姊妹花 收到大肌肌猛男月曆嗨到語無倫次（影片取自FB／New G and G: Gramma and Ginga）

美國維吉尼亞州一對阿嬤姊妹花，103歲姐姐吉納維夫（Genevieve Musci）和98歲妹妹阿琳（Arlene Cody Bashnett）在當地擁有超高人氣，儘管年事已高，但仍活力四射，有時還會像小孩子般互嗆耍嘴皮子，可愛的互動吸引近85萬粉絲追蹤，前陣子更被邀請登上美國知名脫口秀節目，如今兩人又因收到消防猛男月曆，開心到語無倫次，逗趣反應讓網友笑虧「眼睛懷孕了！」

阿嬤姊妹花日前收到粉絲寄來一本來自紐約的消防猛男月曆，當她們看到封面時還一臉疑惑說道「怎麼沒穿衣服」，接著翻開一張張的月曆時，阿琳情不自禁地不斷發出讚嘆聲，還「呷好道相報」轉頭跟吉納維夫說「哇嗚」、「快看！是猛男耶」，無奈對方興致缺缺，只有阿琳不斷發出讚嘆聲，就連孫子在一旁潑冷水也不理會，直說要將這本月曆掛在房間牆壁上，還提醒消防員出勤時要小心「我可不想你們這些高顏值的肌肉男發生什麼意外」，當她將月曆翻到背面看到12位消防猛男排排站時，她再次驚呼「我的老天鵝啊！他！們！超！帥！哇嗚～」

對於阿琳的「脫序」，吉納維夫一臉無奈，兩人的反差行為也逗樂不少粉絲，紛紛笑說「阿琳眼睛懷孕了！」、「她需要的是脫衣舞男」，還有粉絲回應稱「我想你是對的，但我怕阿琳會心臟病發作或者因為性騷擾被捕」

文章來源：FB／New G and G: Gramma and Ginga

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