開工日火車擠滿人！2移工疊坐讓位 萬名網友被暖爆

2018年02月21日 14:25 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

春節結束，不少人都趕著回家。大年初五一名媽媽帶著兩個孩子搭火車，由於正逢年節尾聲，因此火車上擠滿了許多乘客，期間有兩名疑似來自越南的移工，看見小孩後便起身讓出一個位置，讓小朋友能夠坐下來，讓該名母親感到相當溫暖。

一名媽媽昨(20)日帶著兩個孩子，搭乘自強號火車，期間車上擠滿許多人，孩子也沒有位置可以坐，而兩名看似來自越南工作的移工，看見兩名小孩沒有位置，竟主動讓出座位，兩人則是以「人肉交疊」的方式坐在一起，讓該名媽媽相當感激，將這個畫面拍攝下來，並上傳至《爆廢公社》表示「一起搭同一班 ，他們看到我們帶著孩子沒有座位，讓了一個位子給我們的孩子！在這個滿滿的車廂裡超級感動的」。

許多網友看見這個畫面也感動不已，紛紛回覆「過年暖文」、「友愛不分國際」、「很棒的人啊！我們應該要多尊重移工」、「無論是移工或外配，隻身在異鄉打拼，希望大家能夠給他們更多的溫暖」、「怎麼感覺這畫面是今年過年最溫暖的一張照片了！讚啦！」

也有網友分享親身經歷「去年帶著雙寶坐火車，也有遇到好心的外籍移工讓位給孩子們坐~真的很感謝他們。他們其實很友善」、「上次坐公車有輪椅的身障人士要上車，司機下去拉輔助板要推上來，兩個越南人主動去幫忙拉，看到了真的整天心情都很好，好人壞人不分國籍的」、「以我帶著孩子搭公車的經驗，外籍朋友真的很熱心。到目前為止我遇到的不論是點頭微笑、想伸手幫忙或者實質幫助的，機率是100%」。