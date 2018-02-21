退伍求職禁說「當過志願役」？網打臉：刻苦耐勞才好用

2018年02月21日 15:34 邱柏玟

有些服過兵役的男人總會說「當兵會變笨」，或是覺得當兵是一件浪費時間的事，所以當志願役甚至被一些人認為是不風光的事情。有一名自稱退伍不久的職業軍人上網抱怨，勸戒其他人「退伍別在履歷上寫當過志願役」，甚至寧願說自己被車撞還比較好；該文馬上引起熱議，有許多人紛紛跳出來打臉他。

19日有一名男網友在臉書粉絲專頁《靠北長官2.0》匿名發文抱怨，提到自己去年10月才剛退伍，得到一個啟示，勸大家「退伍後千萬別在履歷上寫你當過志願役」，他說有很多老闆不喜歡志願役，他們認為當兵當久了腦袋不會變通；原PO還提出面試時被問這些年怎麼沒有工作資歷，可以說在家幫忙，或是住院躺了10年，都比說出當過志願役還好的想法。

網友認為不提當過志願役一事，馬上釣出不少退伍軍人留言打臉。(圖/ 翻攝自臉書《靠北長官2.0》)

沒想到他的一席話非但沒得到認同，反而有大票當過志願役的網友紛紛跳出來打臉他，「退伍後我的履歷表也是寫『志願役軍官』，這就是我的工作經驗，牽拖什麼志願役不好」、「我退伍三天應徵到工作，第二個月升儲備幹部，第五個月就當副店長了！志願役反而給我很好的歷練，自己爛真的不要牽拖」、「腦袋不會變通跟你當過兵沒有關係！是你不管有沒有當兵都不會變通，懂了嗎？傻」。

有其他網友也大推志願役，「我們公司有當過志願役，優先錄取呢…」、「滿多董事長非常喜歡志願役軍人，因為部隊的訓練養成讓許多公司董事長欣賞」；有人甚至忍不住嗆他，「真的真的不要說你當過志願役，丟志願役的臉」。