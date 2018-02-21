飯店櫃子藏「聖經」嚇得她想逃 網友冷回：看到符咒才可怕

飯店櫃子藏「聖經」嚇得她想逃 網友冷回：看到符咒才可怕(圖/ 翻攝自爆料公社)

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旅行要過夜時投宿飯店或旅館是常有的事，而大多數人最怕遇到「毛毛的」狀況！日前有一名女子和老公帶著年幼的寶寶到宜蘭玩，住在一間價錢不便宜的飯店，但房內竟滿地頭髮及灰塵，還在抽屜發現一本聖經，嚇得她直呼「想回家」；不過，有許多人認為現在不少旅館房內都有聖經，還淡淡地說「貼符才要擔心」。

19日一名女網友在臉書社團上抱怨，過年期間和老公帶著7個月大的寶寶去宜蘭玩，上網訂了羅東夜市附近的飯店，更表示價錢不算便宜，但到了現場才發現與照片有出入，房間地板都是頭髮，床頭還滿是灰塵，隔音也不太理想；該女更表示，「毛巾和床單有頭髮就算了，讓我不能接受的是化妝台的櫃子放了一本聖經」，她最後忍不住直呼「好想回家」。

符咒示意圖。(圖/ 翻攝自爆料公社) 符咒示意圖。(圖/ 翻攝自爆料公社)

她被飯店房間內的聖經嚇得想回家，但許多網友對她的反應感到不以為意，「飯店會放聖經很正常啊」、「國外每間飯店都會有，五星旗飯店也都有」、「聖經是給人看的無法驅魔」、「很多飯店都會放欸，妳平常很少住外面喔」；有網友對於房內有頭髮、灰塵的狀況，則說「如現場狀況不乾淨，請客服人員來確認後清理，是妳的權益，都能處理的」。

還有不少人認為看到聖經還好，看到符咒才有問題，「放符妳就會跳起來了」、「要是開門貼符妳才要擔心咧…」、「妳如果看到床板底下或電視櫃後面有貼符才要害怕」、「我遇過衣櫥裡面貼符的，還不是照睡不誤，只是晚上有點吵就是了」、「貼符比較可怕吧」。

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