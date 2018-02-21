龜速車愛佔內線車道 他這招打臉「路隊長」被讚爆

龜速車愛佔內線車道 他這招打臉「路隊長」被讚爆（圖／翻攝自《爆料公社》）

友善列印
／綜合報導

春節期間不少人出門走春，但若是遇到龜速車在高速公路上行駛又佔用內車道，駕駛肯定會氣炸。有網友上傳兩張民眾為了對付龜速車的「警世照」，只見車主在車身及車尾寫上滿滿的諷刺語句，讓不少網友看了以後直呼「真是大快人心！」

照片中可見，一台本田汽車車尾及兩側分別被寫上了「不要佔內線超車道，烏龜」、「不要一直佔用內線，看看後面排多長」還嗆對方為「路隊長」，諷刺意味十分濃厚。

網友看了以後紛紛笑說「真是療癒啊」、「看這寫字的人就知道是專業的！」、「這位車主的貼心提醒也犧牲太大了！」；不過也有不少人以為這是龜速車被報復，但車主跳出來澄清「那是我的車，我自己寫上勉勵那些烏龜別佔用內側車道！」、「然後真的有一點點的效果唷」

龜速車愛佔內線車道 他這招打臉「路隊長」被讚爆 本田車身寫「不要一直占用內線，看看後面排多長！路隊長」。（圖／翻攝自《爆料公社》）

根據《高速公路及快速公路交通管制規則》第8條第1項第1款：「在高速公路最高速限每小時90公里以上之路段，行駛速率低於每小時80公里之較慢速小型車，應行駛於外側車道，並得暫時利用緊臨外側車道之車道超越前車。」同條第1項第3款：「內側車道為超車道。但小型車於不堵塞行車之狀況下，得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道。」

慢速車違規行駛內側車道罰則如下：

(1)時速逾80公里，惟未以最高速限行駛內側車道，處罰新臺幣3,000元。

(2)時速低於80公里，占用內側車道行駛，處罰新臺幣5,000元。

(3)利用內側車道超車後，有安全距離未駛回原車道，且未以最高速限行駛，致堵塞超車道行車者，處罰新臺幣6,000元。

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