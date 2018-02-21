美暈日本人！110公分長腿妹蔡譯心 露屁股蛋貼春聯影片被瘋傳

美暈日本人！110公分長腿妹蔡譯心 露屁股蛋貼春聯影片被瘋傳(圖/ 翻攝自臉書@Candice蔡譯心)

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除夕夜時，蔡譯心在臉書粉專分享她在加貼春聯的影片，美暈大票網友。(影片/ 取自臉書@ Candice蔡譯心)

去年12月因為一雙110公分的美腿，造成日本網友轟動的蔡譯心(Candice)，近日在臉書粉絲專頁分享貼春聯的影片，短短8秒鐘就讓網友暴動了，影片也馬上被瘋傳，還有人興奮直呼「浪費我1小時在研究有沒有貼好」。

除夕當天，蔡譯心在粉專分享在家中貼春聯的影片，畫面中看到她踩在梯子上面，穿著超短短褲露出性感屁股蛋，專心地貼春聯；當她回頭問妹妹「我這樣是不是(春聯貼)歪了」，對方卻開玩笑「不會啊，妳很正」，讓她害羞地笑了出來。

蔡譯心的長腿迷倒不少日本網友。 蔡譯心的長腿迷倒不少日本網友。(圖/ 翻攝自臉書@Candice蔡譯心)

8秒鐘的貼春聯影片瞬間被網友瘋傳，紛紛留言讚嘆她的美腿，「過年有美長腿可以看，真好」、「太犯規了吧，居然穿這樣貼春聯」、「這樣貼春聯太正了吧」；還有不少人搶著喊，「我想去幫忙扶梯子，看起來太危險了」、「人生第一次那麼想當梯子」。

蔡譯心的一雙110公分長腿不僅只有台灣網友知道，在去年12月就有日本媒體《SORA NEWS 24》專門報導，提到她有173公分高，光是美腿就有110公分長，不科學的身材迷倒一大票日本網友，還有人說「看到腿都軟了」。

粉絲專頁中一系列學生服及OL服的照片，最受日本網友青睞。 粉絲專頁中一系列學生服及OL服的照片，最受日本網友青睞。(圖/ 翻攝自臉書@Candice蔡譯心)

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