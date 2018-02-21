2018年02月21日 20:20 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

姐妹花疑受自殺遊戲「藍鯨」蠱惑 錄道別影片後跳樓(影片來源/World News)

網路恐怖遊戲「藍鯨」(Blue Whale)近幾年在俄羅斯盛行。近日一對小姐妹疑似心情低落，又受到此款遊戲的影響，沒想到兩人竟從10樓屋頂上跳樓身亡，在死前還錄製道別影片，讓她們的親友都感到相當不捨。

綜合外媒報導，15歲安娜塔西亞（Anastasia Vinogradova）與12歲妹妹瑪莉亞（Maria Vinogradova），日前被發現倒臥在家門前的雪地上，而且鮮血沾染白雪，警方表示姊妹倆應該是從10樓頂樓的陽台上跳樓身亡。她們的母親透露，先前發現瑪莉亞交了男朋友一事感到氣憤，而她也因此心情低落，而安娜塔西亞的朋友則表示，總是覺得她時常抑鬱寡歡，警方懷疑兩人可能因情緒低落，再加上受「藍鯨」影響而自殺。

而兩人在自殺前，還曾錄製道別影片，瑪莉亞向男友表示「請原諒我！我真的很愛你，我知道你可以找到比我更好的人」，安娜塔西亞則是告訴親友「大家再見了！我很愛你們，這是真的，非常非常的愛」。由於俄羅斯曾傳出多起因玩「藍鯨」而自殺的事件，目前警方已對兩人的手機和電腦進行調查，將查出兩人是否因該款遊戲而輕生。

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