老闆目睹她在公司廁所忘情大叫 私訊道歉結果超意外

廁所示意圖。(圖/ 取自達志影像)

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一名網友在網路論壇《批踢踢實業坊》笨板發文，分享自己在公司發生的糗事，她提到某天上班公司只有自己和老闆，老闆平日都比員工早一小時下班，那天老闆離開公司前給了她一瓶浴室芳香劑，請她拿去廁所更換，就跟她說「XXX掰掰，我先走囉」。

在跟老闆打完招呼後，她開始研究手上那瓶芳香劑，意外看到價錢竟高達兩千元，她把芳香劑的棒子插入後，香味馬上撲鼻而來，讓她忍不住在廁所忘情大叫，「挖吼吼吼吼吼好香吶」、「喔天吶它好貴」、「XX(老闆名)真X媽有錢啊」、「喔吼吼吼吼沾到衣服也好香啊」。

事後女網友私訊向老闆道歉，沒想到老闆很貼心地裝作不知道。 事後女網友私訊向老闆道歉，沒想到老闆很貼心地裝作不知道。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

不過，在她走出廁所後直接撞見老闆，他只說了一句「很香吼」，讓她當下尷尬地想找地洞鑽。後來女網友回家後想了又想，決定私訊跟老闆道歉，「希望沒有嚇到你，抱歉，越想越丟臉」，沒想到老闆非但沒有責怪她，反而貼心地說「我沒聽到，應該是先離開呵呵…」，她聽完後超感動地說，「那麻煩您假裝沒聽到好了」。

大家看到原PO的反應都快笑暈，也有不少人讚嘆老闆的回答很貼心。 大家看到原PO的反應都快笑暈，也有不少人讚嘆老闆的回答很貼心。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

原PO脫序的行為逗笑大票網友，紛紛熱情留下回應，「你好可愛」、「是多香啦啦啦啦啦啦」、「笑死」、「笑噴，好有畫面」，還有人認為這個情況劇超像廣告，「好適合拍成芳香劑廣告，有搞笑日本CF(廣告)的味道」。

龜速車愛佔內線車道 他這招打...

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