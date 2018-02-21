存款被盜領！專家曝：使用公共Wi-Fi風險大、帳密像「裸奔」

Wi-Fi示意圖。(圖/ 取自達志影像)

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不久前大陸深圳有一名傅先生在外面連公共Wi-Fi，沒幾分鐘居然收到銀行訊息，表示帳戶內6千多元人民幣(約新台幣2.8萬元)存款被盜領，事件經過報導後引起當地民眾熱議。有專業網友跳出來呼籲大眾，千萬不要使用公共Wi-Fi，帳密危險程度激近「裸奔」的程度，還揭露3大網路釣魚手法，讓大家避免受害。

日前有一名網友看到大陸民眾因為連公共Wi-Fi，將近3萬元的存款幾分鐘內被盜領，便特地在網路論壇《批踢踢實業坊》發文，解釋關於「Wi-Fi Phishing」(網路釣魚)的基本概念，網路釣魚分成三大類，有「假造熱點，提供網際網路」、「假造熱點，不提供網際網路」、「攻擊熱點，直接擷取資料」。

他介紹最基本的觀念就是，「只要掌控封包，使用者所有未加密的資訊都將會開誠布公，一五一十地出現在你面前；而加密的資訊，目前使用SSL2.0的伺服器也幾乎都有辦法破解，只是運算的時間問題」。

網友更提到，現在多數人的手機會自動記憶連接過的熱點名稱，但只要連到偽裝過的Wi-Fi，就會進入假的認證登入畫面，當使用者輸入帳號密碼，個資就瞬間外洩；他便舉出「造假網站」的案例，像是使用臉書造假出登入頁面，而使用者登入後就會出現一片空白，更進階的還會製造出「帳號密碼輸入錯誤」的提醒頁面。

而他最後清楚地告訴大家，「講了那麼多，其實上面講的都是最易懂的釣魚方式，結論就是，當你連接別人Wi-Fi那一刻，你(的帳號密碼)基本上就已經在裸奔了」。有部分網友看完留言讚嘆，「優質文」、「閣下是資安系」、「長知識給推」，還有不少人看完他的解析，才明白連公共Wi-Fi竟然那麼危險。

文章來源：批踢踢實業坊

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