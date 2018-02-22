婚攝瘋狂特寫伴娘百張「長輩翹臀照」 新娘氣炸提告

2018年02月22日 09:14 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

回憶都沒了！英國柴郡（Cheshire）一名攝影師大衛（David Kilcourse）先前接下一場婚禮攝影的工作，沒想到當天因伴娘穿的太辣，竟忍不住特寫了好幾張伴娘的「長輩照」，事後讓新娘氣炸，決定對他提告，最終遭法院判賠601英鎊（約新台幣2.4萬元）。

歐溫夫妻（Paul&Steph Unwin）2015年聘請攝影師大衛拍攝婚禮的過程，希望可以留下美好的回憶，沒想到事後收到大衛寄來的1636張相片時，當中有3分之1都失焦；有新娘的照片只有70張；新郎更少才11張，其他剩餘的96張全都是伴娘的胸部、翹臀的特寫照，讓新人看了氣得向大衛提告。

事後新娘看了照片氣炸，決定對婚攝提告。(圖/翻攝自Paul Unwin臉書)

新娘絲特表示，攝影師大衛在婚禮上，都用很奇怪的角度在拍攝，這麼多張的相片中，只有1張拍到父母的身影，爺爺、奶奶和其他親戚則是都沒入鏡，「在聘請大衛之前，我們有看過他以往的作品，明明都很漂亮，換成我們卻是一場災難，他完全毀掉我的婚禮，讓我錯失這麼美好的回憶。」且事後連基本的相簿、相框都沒拿到。

對此，攝影師大衛則反駁，辯稱因天氣惡劣，才會有失專業拍到伴娘的「長輩」，不過最終他仍遭判賠601英鎊（約新台幣2.4萬元）給歐溫夫婦。