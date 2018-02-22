大稻埕散心險被硬上遭網友狂酸 滷味妹爆氣開嗆

大稻埕散心險被硬上遭網友狂酸 滷味妹爆氣開嗆（圖／翻攝自小桃子臉書）

友善列印
／綜合報導

本名顏鳳萱的「滷味女神」小桃子，先前曾透露22歲時與追求者相約在大稻埕散心，不料卻慘遭性侵未遂，引起網友熱議。面對酸民無情批評，小桃子昨（21日）晚澄清早已走出陰影，不需要任何同情，更爆氣回嗆酸民，「如果你覺得光靠露奶就能紅，那你也可以試看看！」

小桃子前陣子因受邀到台中一間滷味攤擔任一日店長，因為身穿露出屁股蛋的激短褲及深V上衣，傲人事業線呼之欲出，吸引不少民眾、網友排隊買滷味，讓她受寵若驚。

事實上，外表亮麗的她也曾遇過恐怖追求者，她在2017年底接受《周刊王》訪問時透露，幾年前曾因為晚歸遭父親痛罵一頓還被甩了一巴掌，讓她負氣離家，當時剛好接到林姓追求者的電話，於是兩人相約大稻埕散步，沒想到卻在無預警的情況下險遭對方性侵，被強壓在地、硬脫褲子，企圖性侵。

小桃子當時嚇得放聲大哭，「求你不要……不要！」為了反抗，不僅左手肘肌腱斷裂，就連手臂也脫臼，後來林男看到她受傷才回復理智並將她送醫。回憶這段過往，小桃子21日接受《東森新聞》訪問時，表示「我那陣子就是變得好像有人群恐懼症，都把自已關在家裡面。」最後靠著運動和宗教信仰，才逐漸走出陰影，近2年來才開始接觸外拍和雜誌工作，回歸正常生活。

對於酸民質疑她一定是因為穿太露才會遭到狼爪，小桃子發文澄清「當年林男並沒有看過我穿任何性感穿著跟照片，他看到的都是樸素保守打扮的我，穿著清涼拍照都是工作需求」；此外，面對外界認為她是因為穿著裸露才會爆紅，她也強調「如果你覺得光靠露奶就能紅，那你也可以試看看！」

不少網友看了她的聲明後，紛紛留言力挺，「奇怪了！為何穿很露就會被性侵啊！酸民的定理真的很怪欸」、「一堆人喜歡看又要裝聖人、喜歡嘴人家，自己又做不了什麼好事」、「真不懂為什麼有些人要對妳說那麼難聽的話，這又不是妳的錯！」

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