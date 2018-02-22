股市分析師認證！日女星眉毛愈畫愈細 投資人挫咧等

2018年02月22日 13:13 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

經濟學家常透過日常的生活觀察，預測經濟前景，因此衍生出不少有趣的理論，包括口紅指數、迷你裙理論、紅酒經濟學…到內衣銷售量等，藉此知道景氣是否回春，而這些庶民經濟指標有時還比政府統計數字還準。一名日本分析師近日提出了「畫眉經濟學」，認為眉毛粗細也能反映景氣好壞！

根據日本化妝品公司資生堂（SHISEIDO）觀察，1970年代的女性偏愛細眉、柳眉，而當時全球正面臨石油危機；1980年代晚期日本泡沫經濟最高峰時，粗濃眉蔚為流行；1990年代晚期細眉再度風行，不過日本經濟卻陷入停滯，當時日股從1989年12月的泡沫高峰崩跌下來；1991年底至今，日股則一直處於接近或低於高峰期的一半左右。

長期研究流行趨勢的資生堂造型設計師 Setsuko Suzuki 表示，自2013年起，在日本女性之間流行的濃厚粗眉，近來似乎漸漸失寵。

觀察日股30年的東京 SBI 證券公司的資深市場顧問 Kyouko Amemiya，也認為「畫眉經濟學」真有其事，直言「眉毛粗細和裙子長短的趨勢變化，和景氣循環十分相似，絕對不能小看這些指標。」

Dalton Capital 駐東京的基金經理 Fumio Matsumoto 表示，由於美國債券殖利率攀升，長期受低波動率和低利率支撐的股市，正面臨一個關鍵的轉折點，「粗濃眉的流行趨勢走入尾聲，可能代表投資者的選股偏好將會有所改變。」