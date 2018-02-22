2018年02月22日 15:13 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

扮街友進餐廳遭阻 他掏出鈔票：我能買下這再炒了你(影片來源/youtube/Coby Persin)

不少網紅喜歡拍攝考驗人性的影片，不僅寫實也較易引發網友討論。美國一名YouTuber日前扮成街友至餐廳用餐，不料期間卻遭餐廳服務生攔阻，之後他掏出大把鈔票，證明自己有錢，藉此呼籲不要以貌取人，影片上傳後引發網友討論，有人支持此做法，不過也有人認為餐廳有權決定。

23歲YouTuber佩爾森（Coby Persin）日前打扮成街友的模樣，穿著邋遢且手拿一個垃圾袋，至佛羅里達州一間餐廳向服務生表示「我與朋友想到這裡用餐，我可以看一下菜單嗎？」而對方也禮貌性的回覆「對不起！先生，我們無法招待你，這裡的餐點對你有些貴」。不過，佩爾森仍不斷表示他有錢能支付，對方之後有些不耐煩，更建議他去吃連鎖速食店的餐點，期間還示意要他離開。

扮街友進餐廳遭阻 他掏出鈔票：我能買下這再炒了你(圖翻攝自/youtube/Coby Persin)

佩爾森於是打了電話，要求他的司機開著名車勞斯萊斯到達，並從後座拿出一箱鈔票，更表示「我就說我有錢吧！你不要以貌取人，我大可以買下這間餐廳，再將你炒魷魚，這次算你幸運」。服務生當下相當錯愕，而佩爾森與司機則是驅車離開。

該支影片上傳後，也些網友表示支持「這就是我想看的，需要更多友善餐廳」、「這個世界就是充滿以貌取人的眼光，才會歧視他人」，不過也有人不贊同此做法「這是一間餐廳又不是庇護所，服務生只是做了他該做的事啊！」、「如果是我，我也不會讓你進去，開餐廳又不是做慈善事業」，也有人認為服務生可以婉轉的勸離。