超催淚！主人過世沒落跑 忠犬夜夜守墳達11年直到逝世

2018年02月22日 15:40 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

卡比敦如此忠心的舉動，讓不少人為之動容。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

阿根廷一名男子古茲曼(Miguel Guzman)在2005年買下一隻狗卡比敦(Capitan)，但他在隔年便不幸逝世，卡比敦也突然消失；到了2007年古茲曼遺孀維若妮卡(Veronica)掃墓時驚見卡比敦就守在古茲曼的墓碑旁，就這樣守了11年，牠在近日傳出逝世消息，讓不少人替牠感到不捨，但相信牠已經「功德圓滿」。

綜合外媒報導，古茲曼當(2005)年買下卡比敦是為了送給13歲的兒子達米安(Damian)當禮物，但隔(2006)年古茲曼不幸逝世，卡比敦居然也跑掉了，家屬只認為牠可能是去尋找新主人；後來掃墓時竟在古茲曼墓碑旁發現卡比敦，特地去問墓地附近居民，才知道卡比敦每天晚上都會在古茲曼的墓碑旁。

維若妮卡對此感到驚訝，她說自己與其他家人都沒有帶卡比敦到古茲曼墓地，所以牠是如何找到墓地至今仍是個謎。儘管家屬曾試著將卡比敦帶回家，只要到快天黑時，牠仍會自己跑回墓地；墓地周遭居民得知卡比敦忠心的行為後，每晚都輪流拿食物餵食，一起照顧牠。

但寵物的壽命不如人類，近日傳出卡比敦已經逝世，享年15歲；牠用11年的時間夜夜守在主人墓碑旁，幾乎就是牠的一生，古茲曼的家人也相信牠連死前最後一刻，一定也是在古茲曼「身邊」。卡比敦到逝世前都如此忠心，讓不少人聽了都十分動容。