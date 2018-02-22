巴西正妹健身摔斷頸椎癱瘓 半年後奇蹟站起來

巴西正妹健身摔斷頸椎癱瘓 半年後奇蹟站起來(圖翻攝自IG/marcellemancuso)

友善列印
/綜合報導

歐美不少女性為了完美體態與健康，紛紛選擇健身運動，但其中也暗藏著危險。巴西一名23歲法律系正妹，經常至健身房運動，一次因設備突然斷掉，由於她的頭部先著地，導致她四肢癱瘓，沒想到她靠著堅強的意志力，花了半年的物理治療，終於才重新站起來。

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綜合外媒報導，2016年曼庫索（Marcelle Mancuso）在健身房接受訓練，當時在教練輔助下，鍛鍊倒立仰卧起坐（inverted sit-up），沒想到期間綁住她雙腳的繩子突然斷掉，而教練一時也未將她接住，導致曼庫索頭先著地，讓她動彈不得，趕緊將她送往醫院治療。

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醫師診斷後表示，曼庫索第五節的頸椎斷裂，導致另一節頸椎移位，壓住她的脊椎使她癱瘓，並在她的頸椎上裝6顆螺絲釘固定，更提到曼庫索這輩子無法再自行走路。不料，3天後曼庫索竟可以輕輕的動腳趾、手指，一週後還在他人的攙扶下站起來；一個月後藉助助行架站起來；3個月後更可以短距離步行，靠著物理治療半年後她完全康復。

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如今，曼庫索又能回到健身房，而且比以前更積極運動，表示「有時感覺這一切就像做了一場惡夢，我希望可以藉由自己的故事激勵其他人，只要還活著就有機會做改變，生活也可以用不同角度去看，只要心中充滿愛與毅力，奇蹟就有可能發生」。

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