公司好佛心？過年多休1天 開工後見公告讓他爆氣

2018年02月22日 17:39 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

今年春節假期只有6天，若是公司強制扣員工特休，讓假期多休1天，你願意嗎？桃園一名網友抱怨，原本以為公司佛心，放到初七才開工，沒想到開工後看見公告，才得知公司多休的1天，是扣除同仁的年度「特休」，讓他氣得PO網。

一名網友在《爆怨公社》PO出公告內容，並抱怨「開工看到這張，真的是…，有「特休」的有紅包，沒特休的什麼都沒，過年前是你叫大家休到初七的，這…說的過去？沒工作也不能這樣搞吧！沒工作整天問『要不要休假？』休你大頭鬼」，更提到平常沒事時，還要打草、鋸樹、種樹、洗車、油漆、鋪水泥、去他家打雜、掃地、拉電線、做圍籬。接著補充「如果是事前就溝通好，那沒話說，我的問題在於他馬後炮，沒事先溝通，先扣了再跟你說」。

網友貼出公司公告，更表示「如果是事前就溝通好，那沒話說，我的問題在於他馬後炮，沒事先溝通，先扣了再跟你說」(圖翻攝自/爆怨公社)

許多網友也紛紛表示「這應該有問題了，可以去申訴看看，不過通常申訴後工作會很辛苦」、「我們每年都多休，也都扣假或補班，習慣了」、「因為初六日子不好，聽店家說的」、「我們公司今年多休一天也扣特休耶！但公司不會有人講話因為大家都想多休」、「春節放六天啊！再休個初六就…，不過那也是公司決定要休的吧，憑什麼算特休？」

根據《ETtoday新聞雲》報導，特休日是勞工的權利，應由員工自行排定，若是基於公司經營上的急迫需求，希望員工將假排在淡季，也必須先與員工進行協商，不可片面決定。