胖妹變女神！台中郭雪芙女神進化史 網友嚇到吃手手

2018年02月22日 17:54 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

「胖子都是潛力股」這句經典名言果真所言不假！有一位自稱是「公主旁的小侍女」的網友，PO文分享身邊友人自小胖妹長成「台中郭雪芙」的女神進化史，照片曝光後讓網友全都暴動了，驚嘆「肉肉的朋友都是潛力股啊！」

原PO今（22日）凌晨發文表示，在2018年的某天發現，原來女神之路並非如她所想像的那麼順遂，接著一一曬出多張「公主」小時候的醜照，還不忘笑虧對方小時候「塊頭快跟神木一樣寬」、「只要有東西吃，就能笑得把眼睛瞇成一直線，從小就懂得吃」，不過原PO也強調，此「小時候胖歸胖，活得開心快樂很重要」。

照片曝光後讓網友全都暴動了，驚嘆「肉肉的朋友都是潛力股啊！」（圖／翻攝自Dcard）

直到某天，「公主」發現自己有變女神的潛力，就這樣一路進化長成了美女，不但吃相漂亮，還愛走浮誇路線，「姐妹們辦的主題趴她一定精心準備治裝，復古野餐趴她直接穿越到歐洲文藝復興時期，從此成為我心目中的小公主」、「看完她的女神變形記，我真的嚇到吃手手！」

不少網友看了照片後，紛紛留言大讚「美美噠」、「看起來是個陽光女孩，很漂亮」、「外掛來著～嘖嘖」；也有人覺得外形神似韓國女星「側臉有點像請回答1988的惠莉」、「最後一張好像李知恩！好美啊」