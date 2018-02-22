嫩妹露肚熱舞影片遭瘋傳 百萬網友驚呆「他是男的」

嫩妹露肚熱舞影片遭瘋傳 百萬網友驚呆「他是男的」(圖翻攝自/臉書/Padchanida Ketkaew)

友善列印
/綜合報導
嫩妹露肚熱舞影片遭瘋傳 百萬網友驚呆「他是男的」

現在不少男性愛保養、注重外貌，甚至長得比女性還要美。最近網路上瘋傳一段10秒的短片，影片中是一個長相清純可愛的嫩妹，僅穿熱褲、露出小蠻腰，扭腰擺臀跳著熱舞，不過他其實根本不是正妹，而是可愛萌系的男孩。

Padchanida Ketkaew無論穿著男裝還是女裝，模樣都相當可愛(圖翻攝自臉書/Padchanida Ketkaew) Padchanida Ketkaew無論穿著男裝還是女裝，模樣都相當可愛(圖翻攝自臉書/Padchanida Ketkaew)

綜合泰國媒體報導，一名網友 Padchanida Ketkaew日前在臉書上分享一段影片，影片中身材纖細的他，僅穿著粉色熱褲，上衣還撩起來露出小蠻腰，隨著音樂起舞，模樣相當可愛，而該支影片目前已累積180萬觀看次數、1萬次分享，不過該名長相清純的正妹，並不是女孩而是「男孩」。

Padchanida Ketkaew無論穿著男裝還是女裝，模樣都相當可愛(圖翻攝自臉書/Padchanida Ketkaew) Padchanida Ketkaew無論穿著男裝還是女裝，模樣都相當可愛(圖翻攝自臉書/Padchanida Ketkaew)

目前Padchanida Ketkaew居住於曼谷，臉書上已吸引3萬多名粉絲追蹤，他也時常分享生活照，每張照片的模樣都相當稚嫩秀氣，他也表示未來有空會開直播，與粉絲分享自己使用的美容產品，還有讓他變美的秘訣。

Padchanida Ketkaew的笑容很甜(圖翻攝自臉書/Padchanida Ketkaew) Padchanida Ketkaew的笑容很甜(圖翻攝自臉書/Padchanida Ketkaew)

胖妹變女神！台中郭雪芙女神進...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。