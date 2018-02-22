2018年02月22日 18:54 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

嫩妹露肚熱舞影片遭瘋傳 百萬網友驚呆「他是男的」

現在不少男性愛保養、注重外貌，甚至長得比女性還要美。最近網路上瘋傳一段10秒的短片，影片中是一個長相清純可愛的嫩妹，僅穿熱褲、露出小蠻腰，扭腰擺臀跳著熱舞，不過他其實根本不是正妹，而是可愛萌系的男孩。

Padchanida Ketkaew無論穿著男裝還是女裝，模樣都相當可愛(圖翻攝自臉書/Padchanida Ketkaew)

綜合泰國媒體報導，一名網友 Padchanida Ketkaew日前在臉書上分享一段影片，影片中身材纖細的他，僅穿著粉色熱褲，上衣還撩起來露出小蠻腰，隨著音樂起舞，模樣相當可愛，而該支影片目前已累積180萬觀看次數、1萬次分享，不過該名長相清純的正妹，並不是女孩而是「男孩」。

Padchanida Ketkaew無論穿著男裝還是女裝，模樣都相當可愛(圖翻攝自臉書/Padchanida Ketkaew)

目前Padchanida Ketkaew居住於曼谷，臉書上已吸引3萬多名粉絲追蹤，他也時常分享生活照，每張照片的模樣都相當稚嫩秀氣，他也表示未來有空會開直播，與粉絲分享自己使用的美容產品，還有讓他變美的秘訣。