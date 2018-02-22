愛妻癌逝專情尪喊沒她怎麼活 沒多久卻戀上亡妻「分身」

愛妻癌逝專情尪喊沒她怎麼活 沒多久卻戀上亡妻「分身」(圖/ 翻攝自Jake Coates臉書、Instagram)

友善列印
／綜合報導

英國有一名32歲男子傑克(Jake Coates)與妻子艾美(Emmy Collett)是青梅竹馬，兩人的緣分沒有因為時間消失，但結婚沒多久卻發現艾美罹癌，最終也不幸病逝。在她離開時傑克痛苦萬分，但8個月後竟迅速愛上一名外表激似愛美的女子珍娜(Jenna Selby)，宛如她的雙胞胎，還公開放閃，引起大票網友撻伐。

綜合外媒報導，傑克11歲時就遇到他心中的真命天女艾美，卻等到16歲那年才鼓起勇氣追求她，兩人也墜入愛河，但在大學時因遠距離而和平分手；遠赴澳洲當醫生的他心繫在倫敦的艾美，始終保持聯絡，後來更毅然決然放下澳洲的工作，決定回英國把艾美娶回家。

傑克在艾美病逝8個月後，竟愛上一名神似亡妻的女子珍娜。 傑克在艾美病逝8個月後，竟愛上一名神似亡妻的女子珍娜。(圖/ 翻攝自Jake Coates臉書、Instagram)

兩人步入禮堂後，2016年時艾美和傑克婚後打算去度蜜月，但尚在規劃期間就收到噩耗，艾美被診斷出罹患甲狀腺癌，癌細胞早已擴散至全身，日子所剩不多；她為了能讓傑克有小孩，還特地找代理孕母，只希望小孩能好好陪著傑克。但沒過多久艾美病逝，抗癌18個月也宣告失敗，32歲的傑克在艾美過世後痛苦萬分，常常在臉書或Instagram分享她的照片緬懷，還說「沒有她怎麼活，我內心非常失落、空虛」，眾人都知道他對艾美有多專情。

不過，萬萬沒想到在艾美過世8個月後，傑克遇到一名外貌和艾美激似的女子珍娜，不只外表雷同，連個性都差不多，讓他甚至覺得珍娜就是艾美的「雙胞胎」，便對她展開追求，成功交往後更屢屢在IG放閃。但這些照片全被艾美的妹妹看到，她認為姊姊如果知道傑克的行為一定很難過；傑克的行為也被不少網友批評，他則發文表示，「請大家給我一些空間，我只想開心過日子」。

傑克在IG上公開放閃的行為，引起不少網友批評。 傑克在IG上公開放閃的行為，引起不少網友批評。(圖/ 翻攝自Jake Coates臉書、Instagram)

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