過年麻將輸到脫褲！他大樂透「中5碼」狂炫耀 網友卻說慘

2018年02月23日 08:04 杜炤佑

台灣彩券在農曆新年推出加碼活動，讓許多民眾一得頭彩，相當刺激。日前就有一名男網友過年時因玩麻將「輸到脫褲」，後來發現自己竟中了大樂透5碼，雖然離頭獎僅差一碼，還是開心地PO網炫耀，沒想到卻被其他網友笑說「有夠慘！」

男網友22日在PTT發文表示，自己在過年期間因打麻將輸了不少錢，可是竟中了大樂透彩券的5碼，對獎時瞬間嚇到手發抖，完全不敢相信是真的，雖然女友說中獎要低調，但還是忍不住想上網炫耀，「媽的，再一碼我就可以退休了！」

從原PO貼出的彩券照可見，2月16日開出的獎號為04 、07、 23、24、27、41開獎，而他花了200元買了4注，其中第二注他簽的是04、07、23、27、41、45，果真幸運地中了5碼。

根據台彩的遊戲規則，若6個號碼全中為頭獎；對中任5個號碼加特別號是貳獎；任5個號碼則是參獎。據了解，該期頭獎是1人獨得，整整領走1億元加碼彩金；貳獎也是1人中獎，獎金為743萬0241元；而原PO中的參獎，共開出154注得主，每人分到的彩金為5萬1959元。

照片曝光後，其他網友紛紛興奮回應「分我一些阿」、「還不分我」、「分紅」。不過也有網友笑說，「中5萬多元還得扣繳20%稅款，只能領4萬1567元，少得可憐」、「中那麼多碼才5萬喔還要扣稅」、「這樣5萬比沒中還嘔吧」、「差一號差很多耶」、「大樂透沒頭獎就跟摃龜一樣」、「我曾經中過，結果扣完稅也只有2萬多而已」。