米蟲男遭長輩逼娶越南老婆 網友一看照片暴動：先娶再說！

米蟲男遭長輩逼娶越南老婆 網友一看照片暴動：先娶再說！(示意圖/達志影像)(非事件本人)

友善列印

你也有被催婚的經驗嗎？一名男網友在網路上發文表示，近日被家人逼婚，想請人介紹越南女生給他，但他內心相當掙扎，認為婚姻是一輩子的事情，不是衝動就可以，如果沒辦法負擔另一半的所需，寧可單身一輩子。沒想到相親對象的照片曝光後，其他網友卻紛紛勸「先娶再說！」

男網友在臉書「爆怨公社」PO文分享數張女性自拍照，並表示「這是我小舅媽跟我說，要介紹給我認識的越南女生....我感覺我媽家的人有點入魔，我就米蟲，還要給我找老婆，能別鬧嗎？」原PO說，自知自己條件不佳，沒錢、沒身材，除了臉還算能看之外「我拿啥留住她？」雖然知道媽媽會擔心婚事，「可是老媽妳們就不能想想，這樣的婚姻有意義嗎，我是個負責任的男生，如果沒（辦）法讓女生過的好，我寧可單身一輩子，不然就乾脆去死。」

米蟲男遭長輩逼娶越南老婆 網友一看照片暴動：先娶再說！ 原PO表示，這是家人幫忙介紹的越南女生，希望他可以早日娶老婆。(圖/爆怨公社)

原PO表示，家人都認為他一直宅在家中，看看娶了老婆會不會努力一點，小舅還說，趁長輩們還有能力幫忙養小孩，叫他趕快娶老婆。讓原PO不禁感嘆：「我有責任感呀，不然我去當渣男，搞她個未成年懷孕不就好了，唉……米蟲有米蟲的自覺，可是不要逼我這米蟲好嗎？」

對此，許多網友紛紛給予意見「正能量米蟲」、「很多越南五官不比台灣的差」、「這個顏值我可以」。不過也有網友認為不要為了結婚娶越南女生，「越南都只是短期的，別太認真」、「同事好幾個娶了變戴綠帽子，真的要三思」、「如果我是你，我寧願單身，也不願娶越南新娘，結婚後問題會比單身時多」。

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