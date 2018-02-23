性暗示軍歌道真相！李茂生：政客都一樣 還會裝笨

2018年02月23日 10:18 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

美國佛州道格拉斯高中本月14日發生大規模駭人槍擊案，造成17名師生因此喪命，然而佛州議會卻否決討論槍枝管制。對此，台大法律系教授李茂生，今（23日）凌晨發文感嘆，「其實全世界的政客嘴臉都長得非常像的。選舉的時候，民意至上，選完後，其他利益至上。」

19歲槍手克魯茲(Nicolas Cruz)以AR-15半自動槍枝在校園掃射，造成17人死亡的不幸悲劇。(圖/美聯社)

美國槍枝管制問題討論已久，這次號稱「佛州最安全城市」的帕克蘭市卻發生駭人慘案，槍枝管制問題再次浮上檯面，不料支持槍枝管制的民主黨議員，人數遠遠不敵共和黨議員，最終以71人反對、36人贊成，拒絕討論半自動槍枝、突擊步槍禁令，但同一天，反而以口頭表決方式同意要進行色情片管制，這讓當天坐在旁聽席上的槍擊案倖存學生崩潰痛哭。

哥哥Jason捧著，在槍擊案中捨己救人的弟弟王孟杰照片，參加他的公開葬禮。（圖/美聯社）

李茂生表示，全世界的政客嘴臉都長得非常像，「選舉的時候，民意至上，選完後，其他利益至上。而且更可惡的是，他們通常都會裝笨，以便日後被質疑時，可以有個藉口，但事實上，沒有人會比他們更聰明。」、「你難道會相信笨的人可以賺到那麼多錢、騙到那麼高的社會信譽，而得以出來當政客嗎？不管有無富爸或富媽，如果是爛泥的話，終究也是糊不上牆的。其實他們都是溫拿，而選民都是魯蛇。」他不解「為何魯蛇一直都樂此不疲地崇拜人造神的溫拿？」

大批學生親友出席在槍擊案中罹難的華裔學生王孟杰。（圖/美聯社）

李茂生說，這讓他想起年輕當兵時，被教的一首歌─「我有兩隻槍，長短不一樣」，「雖然很扯爛，但是卻道出了真實。這就是我兩隻槍都要，因為兩隻槍都代表了慾望與控制。」他分析，「這次米（美）國佛州議會要槍不要性，其實不外就是用明顯立即的暴力製造恐慌不安，然後用壓抑製造需求。人身的不安與禁忌的愉悅，創造出民主的政治，當然魯蛇們會樂此不疲。在鼓吹國家暴力，以暴制暴，以社會道德為名，極力壓抑污穢的臺灣又如何呢？」他也強調「以上發言，極度政治不正確，因為我大一以後就沒有讀過政治學了。」

王孟杰協助多位同學逃生，於身後被贈與英雄勳章並以國旗覆蓋棺木。（圖/路透社）

對此，有網友回應「南部州要加強槍枝管制都很難了，何況禁槍，更不要講還有美國憲法第二修正案擋在前面。」；不過也有人不認同，直言「不只不讀政治學，歷史還是零分。美國的擁槍制度，跟他們獨立以來的傳統有關，那是一種人民(or鄉紳)保障自身財產不被國家機器侵犯的權力，所以即使槍枝管制聲浪很大，擁槍權還是被很多人支持。李茂生真的是歷史零分，還敢討論這個議題...」但有網友則認為「李老師的視野應該不會不知道這段歷史。不過文章觀點可能不是討論槍枝的合法性，而是背後社會的政治權力架構」