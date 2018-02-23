小孩過年領超厚壓歲錢 做完這兩件事全沒了

2018年02月23日 11:33 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

過年過節小朋友最開心的莫過於收到長輩發的紅包，有一名爸爸在網路上分享他的2個孩子在過年期間領了厚厚一疊壓歲錢，目測約有15萬，這樣的金額對於不少小家庭來說是一筆為數不小的數目，不過開學後光是保險費和幼兒園費用，就花得幾乎一點都不剩了，讓他感嘆「養兒方知父母恩啊！」

原PO今（23日）在臉書《爆廢公社》上傳一張照片，厚厚一疊的壓歲錢擺在桌上相當壯觀，一旁還有疊得高高的紅包袋，讓人看得目瞪口呆。不過他說光是繳孩子的保險費和幼兒園註冊費，就所剩無幾了，有網友深有同感，列舉一雙兒女開學後的註冊費、月費、書籍費就要50000元開銷，再加上政府補助38000元，自己還要再負擔12000元費用；也有人回應「幼稚園根本跟私立高中職一樣貴！」、「基本便宜的私立一學期下來要7萬」、「女兒紅包3萬，繳完年繳保險就沒了」

但有不少網友則是被厚厚一疊的壓歲錢給震懾住了，反而好奇小朋友為何能領到這麼厚的紅包，驚呼「這背景很硬」、「應該是做生意的，人脈廣」、「這紅包好猛」、「我的兩個加起來也沒那麼多」；不過也有網友語重心長的表示「以後還是要還的」、「我小時候也是這樣，現在就知道痛苦了…加了好幾倍發回去」