神復合？許維恩、KID被點名 沒避孕「3個月內有喜」

2018年02月23日 14:11 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

藝人KID與女星許維恩交往期間時常高調曬恩愛，不料13日卻傳出兩人4年情逝，已在去年11月分手，儘管KID第一時間否認情變，但許維恩事後打臉KID說法，認了分手傳聞。不過分手消息才傳出10天，他們昨（22日）卻被拍到同遊泰國，以及擁抱的親暱互動。對此，星座專家以塔羅牌分析，指出兩人已經復合，且3個月內若發生關係，許維恩肚皮可望有喜。

KID被直擊在泰國熊抱許維恩，對此，KID在臉書表示，機票是半年前已訂好，並寫下：「一直就說在努力了，不管怎樣目前都是在修補過程」。（圖／取材自林柏昇 KID臉書）

根據《蘋果》報導，昨（22日）許維恩、KID被直擊與友人同遊泰國，且KID被拍到一臉燦笑的從背後熊抱許維恩，關係親密不像是已分手的情侶，儘管KID表示彼此還在努力修補關係的階段，但星座專家小孟卻透過塔羅牌分析，指出天蠍座的許維恩心軟，拗不過雙魚座KID的死纏爛打，從塔羅牌面看出兩人抽到「聖杯二正位」牌，表示兩人已經復合，而外界也會獻上祝福，且這3個月內，若是發生親密關係的話，懷上「愛的結晶」的可能性非常大。

此外，命理專家蔡上機透過生肖觀點來看，指出屬雞的許維恩感情運勢較差、容易發生情變，遇上屬鼠的KID會再度復合，不過這只是暫時的，他預言兩人在今年冬至前會分手，且仍是由女方提出，而背後原因可能是KID桃花太旺，致使感情出現危機。