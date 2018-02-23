過年紅包拿10萬！男友看存款簿酸「有錢也不拿出來」

過年紅包拿10萬！男友看存款簿酸「有錢也不拿出來」(示意圖/中時資料照)

友善列印
／綜合整理

情侶交往期間，儘管親密也應保有個人隱私。一名女網友抱怨，日前她的男友偷翻她的存款簿，發現她還未出社會，就已經存了10萬元，而且女友還未主動告知，讓他氣得直呼「是不是去外送茶」，甚至還酸「有錢也不拿出來，讓我過的很辛苦」，讓她看清楚男友的真面目，毅然決然的甩了對方，也被許多網友直呼很讚。

一名女網友在《靠北男友》表示，她的男友日前發現她的存款簿裡有10萬元存款，她解釋「我爸媽很疼我所以就包了大概總金額的一半，又因為我家就我一個小孩，我親戚們包double(雙倍)給我，除了他們對我很好之外，也覺得這樣對我爸媽不會不好意思，加上親戚數量也的確龐大，所以total也可觀」。

但原PO男友完全聽不進去，甚至覺得一個學生怎麼會有這麼多錢，認為女友有公主病以後養不起，還說道「是不是去外送茶」、「小氣有錢也不拿出來，讓他過的很辛苦」，讓她氣得直呼「你過的很辛苦是我害的嗎？拜託！我們交往半年多，我從沒花過你一毛錢，都30歲了還不懂的理財，這些我都不想說你，當初你說你會改，我選擇相信你，可是你變本加厲，從月光族晉升為啃老(老本)族，結果你竟然反過來怪我？」最後在開工第一天，甩掉男友。

許多網友表示贊同，紛紛表示「本來就是了，還沒結婚以前，妳的錢只屬於妳自己，不關他的事！真的不懂為什麼還沒遇到另一半之前，自己辛苦存的錢要拿出來用在對方身上，才不是小氣！」、「讚！還沒結婚以前妳的錢只屬於妳自己，不關他的事！他自己沒實力滿足他自己是他的事，妳放手是對的」、「拿存款簿真不尊重...」、「今天會翻你的簿子，明天就會拿你提款卡了，這種爛人離他遠一點」、「31歲連10萬都沒有早該分了」。

很有哏且不腦殘 讓人意猶未盡... 他過年收到「慘白血爪」越看越...

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