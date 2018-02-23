他過年收到「慘白血爪」越看越毛 廟方揭背後真相

2018年02月23日 17:16 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

嘉義一名網友今（23日）在網路上分享一張「慘白血爪照」引起熱議，只見密封袋內裝著一只裸製小手，不僅指甲處塗上血紅顏料，就連手掌也有多處龜裂，形狀相當詭異，讓他好奇問道「這個小手能幹嘛？可以吃嗎？」

原PO在臉書《爆廢公社》發文表示，家中每年都有點斗燈的習慣，事後都會收到來自水上鄉柳子林苦竹寺寄來的平安米與「神秘小手」，但他一直不敢拿出來吃，只好放在櫃子內保平安，等到來年再清掉。對於「小手」的用處和寓意了解的他於是上網求解，不料網友一面倒歪樓笑說「嚇到專用」、「正宗嚇到吃手手始源」、「面對小人，塞蕊」；不過也有好心的網友留言解惑，「佛手，吃平安的」、「雖然不好看但超好吃」、「可以吃吧？這是鳳片龜」

根據《ETtoday新聞雲》報導，廟方表示，每年大年初一到初三都會舉行祈安法會以及點斗燈的儀式，不論信徒是點大斗、中斗、小斗，都會收到廟方製作的「佛手」與平安米，「也沒有什麼特殊涵義，就是吃了可以保平安。」

事實上，原PO上傳的照片是做成佛手造型的「鳳片糕」，以糯米粉加糖製作而成，口感較為鬆軟，與農曆七月普渡時廟方發給信徒，用麵粉烘烤而成的糕餅佛手不太一樣，但皆有「保平安」之意。