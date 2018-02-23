2018年02月23日 18:08 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

18歲少女月花上萬整成芭比 她曝舊照網友嘆可惜(影片來youtube/Barcroft TV)

現在不少女性為了變美，會選擇進行整形手術，但手術後有時就容易上癮，甚至失去自己原本的樣貌。捷克一名18歲正妹從小就很愛美，每個月都會花1000英鎊（約新台幣4萬元）進行美容，將自己徹頭徹尾打造成「真人版芭比」，而她的父母對於孩子的決定也相當贊成。

Gabriel Jirackova Official（@lolotabella）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 2 日 2:15 上午 張貼

現年18歲的吉拉蔻娃(Gabriela Jirackova)來自捷克，由於對外貌相當重視，從16歲開始就接觸整形，在父母的支持下進行變美手術，每個月花1000英鎊（約新台幣4萬元）豐唇、接髮及購買化妝品等。去年9月，甚至花了3200英鎊（約新台幣13萬元），將原本的C罩杯整成G罩杯，還預約了肋骨切除、隆臀等手術。

吉拉蔻娃未整形前的模樣相當漂亮(圖翻攝自ig/lolotabella)

吉拉蔻娃坦言不喜歡自然的樣子，更表示「我每天必須花3個小時化妝，這樣麼生活方式並不容易，維持完美的形象很辛苦，無論財務、身體還是精神層面，每天我都要承受外界的輿論壓力」、「我喜歡人造美，但不代表我沒有自心」，而她的母親則提到「我們雖然支持女兒的做法，但也不免會擔心她的健康狀況，但只要她快樂，我們都會尊重她的決定」。

Gabriel Jirackova Official（@lolotabella）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 25 日 10:39 上午 張貼

吉拉蔻娃表示，未來希望到美國洛杉磯生活，更希望以真人芭比的形象打響知名度，之後也會繼續接受整形手術，用自己的方式繼續過生活。而她也曝光自己13歲時的清純照，未整形前的模樣相當漂亮，讓不少人直呼可惜。