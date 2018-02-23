全台首張「大麥克金卡」神秘現身 50個漢堡免費吃

2018年02月23日 18:24 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

麥當勞曾推出「麥克瘋」優惠活動，正當網友在櫃檯前賣力唱跳時，卻遭店員潑冷水「同學不好意思，活動已經結束囉！」（影片取自YouTube/摟亞）

全台獨一無二的麥當勞神祕金卡現蹤！有民眾昨（22日）晚間在網路上分享一張「大麥克金卡」，據說還可以免費吃50個漢堡，照片曝光後讓不少鄉民驚呆了，直呼「超羨慕！」

一名自稱是麥當勞鐵粉的網友，在PTT「八卦板」發文表示，「才開春就有Surprise～前兩天我收到這張寫著『BIG MAC』的金光閃閃很瞎趴的卡片。莫非……這就是傳說中的大麥克金卡？小弟我的外號的確就叫做大麥克，但我從來沒想過麥當勞竟然會寄給我一張金卡啊啊啊啊！」

原PO表示在網路上搜尋都找不到相關資訊，但開春收到印有「BIG MAC」金色卡片，上面還刻印自己的英文名字，擔心遭到詐騙，對此，不少網友相當好奇原PO是做了什麼事情，才得以拿到這張稀有的金卡，他則回應「我也不知道，麥當勞說找到我之前跳大麥克舞很糗的影片，又聽說我外號是大麥克就送給我了！看來當麥當勞的鐵粉超爽的」

不少網友紛紛驚呼「太狂了～麥當勞有金卡不是傳說」、「只發行十張就給你拿到一張也太好運」、「五十個大麥克要吃多久啊～誠意十足啊～」

經查證，台灣麥當勞表示，適逢大麥克50週年慶，因此特別推出「大麥克金卡」，原PO不但是全台第一人，還可以免費享用50個大麥克。另外，業者預告之後還會舉辦活動，尋找愛吃大麥克的忠實鐵粉，不過詳細的資訊還未公布。