相親很丟臉「等於條件差」？網：單身一輩子才可怕

2018年02月23日 20:23 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

想認識適合自己的人並不容易，有人便會透過相親的方式尋找另一半。一名網友表示，目前已有20幾次的相親經驗，但每次提到相親，不少人都會認為一定是條件不好，所以才會找不到對象，甚至感覺相親很丟臉，反觀亞洲其他國家則不是如此，讓他不禁發文想聽聽其他網友的看法。

一名網友在《Mobile01》透露，自己抱著交友的心態去相親，目前已有20幾次的經驗，但最後都不了了之「因為不見得會產生愛情，很多人只是為了完成某個階段性任務而已，可能父母的關係、親戚朋友的壓力，或是覺得年紀到了，該找個伴等原因」，更提到「在台灣好像只要聽到誰去相親，大家都會說『他條件這麼好，幹嘛去相親』，感覺相親就像是很丟臉的事情」。

原PO也曾問過幾名30幾歲的女性，她們也相當排斥相親，主要是因為感覺壓力大，而且很丟臉，甚至認為「接受了等於承認自己條件不好了，條件好的男生怎麼可能去相親」。反觀大陸或日本，許多人都有相親經驗，甚至還會結合遊戲，讓他相當不解為何台灣沒有這種風氣。

相親只是另一種擴展交友圈的方式(示意圖／中時電子報資料照)

有不少網友認同，去相親就是行情不好「年紀到一定程度，有相親機會就把握吧！有人說要幫我找女生到現在都沒消息，要到相親這地步，基本上條件不會太好！」、「相親沒什麼好丟臉，但事實上不管男生、女生，條件都不可能有多好，好的哪有機會去相親？」、「台灣人很愛面子，覺得如果跟自己的男女朋友、老公老婆是相親認識的，被親戚朋友知道會很丟臉」。

也有些網友認為就算去相親，條件也很重要「這是真的！甚至一些聯誼還會暗示要三高才夠格，裡面不乏碩士博士、台清交、高收入，條件不夠連報名還沒資格呢！」、「我覺得像親很容易放大對方的缺點，就算對方條件不錯，也容易雞蛋裡挑骨頭。例如男生各方面都好，但就是談吐不行、不會聊天，尤其女孩子又很重視聊不聊的來」。

還有人則認為，相親只是另一種擴展交友圈的方式「我覺得還好吧...相親不一定是條件差，純粹只是生活圈太小了，沒什麼可以認識人的機會，或者比較害羞，不知道怎麼表白、不善聊天等，沒有你想像中的這樣丟臉」、「有時候會替女生朋友感到惋惜，明明條件不錯，但因為交友圈的關係，認識的都是一些爛人、渣男，磋砣了歲月，看著自己條件變差、選擇越來越少，對象也越來越差」。

更有網友覺得相親不丟臉，一輩子單身才該擔心「相親一點都不丟臉，一直單身才丟臉」、「有什麼好丟臉？如果每個人都這麼想，就準備孤老終身吧！主要心態要是對的才重要」，也有網友分享相親的成功經驗「我是相親結婚的阿桑，其實當時被阿母拉去相親，在心態上多少是有些排斥，但實際見面談話相處後，覺得彼此理念與想法都很相近就結婚了，目前一兒一女，生活平淡幸福」，其實相親沒有分好壞，主要是自己的心態，多一個管道拓展交友圈，也是不錯的選擇。